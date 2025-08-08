Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas toman el sol y se refrescan en la piscina de Urretxu. Iñigo Royo

Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa

El mercurio llegará hoy a los 35 grados en el interior y no superará los 30 en la costa, donde se podrá disfrutar de un día agradable

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:05

Agosto sigue avanzando con cielos soleados en Gipuzkoa. Tras unos días realmente calurosos en muchos puntos del territorio, el calor no remitirá este fin de ... semana. Al contrario, irá en aumento. Las máximas aumentarán desde hoy sobre todo en el interior, alcanzando los 35 grados en Arrasate según las predicciones de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), que ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. El sofoco no afectará a la costa esta vez, donde el mercurio no llegará a los 30º y la sensación térmica será más agradable que en el corazón de Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa

Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa