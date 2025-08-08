Más calor para cerrar la semana en Gipuzkoa

Agosto sigue avanzando con cielos soleados en Gipuzkoa. Tras unos días realmente calurosos en muchos puntos del territorio, el calor no remitirá este fin de ... semana. Al contrario, irá en aumento. Las máximas aumentarán desde hoy sobre todo en el interior, alcanzando los 35 grados en Arrasate según las predicciones de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), que ha activado el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. El sofoco no afectará a la costa esta vez, donde el mercurio no llegará a los 30º y la sensación térmica será más agradable que en el corazón de Gipuzkoa.

Se prevé que las máximas desciendan unos cinco grados mañana tanto en el litoral como en la costa, aunque volverán a subir el domingo. La ola de calor se intensificará el lunes. La Agencia Vasca de Meteorología (Aemet) prevé que el interior de Gipuzkoa se acerque a los 40 grados.

La primera semana completa de agosto ha estado marcada por el calor abrasante. La peor parte se la ha llevado una vez más el interior del territorio, que registró temperaturas extremas el lunes y se volvió a cocer ayer con máximas de casi 35 grados. El mercurio en Arrasate ya rondaba los 30 grados a las once de la mañana de ayer, y Aretxabaleta marcó la máxima del día con 33,8º a las 15.30 horas. El contraste con el litorial fue notorio. La temperatura en Donostia osciló entre los 25 y los 27 grados durante todo el día.

Los termómetros ascenderán hoy en todo el territorio. Se situarán cerca de los 30º en zona costera. En Donostia, por ejemplo, se esperan máximas de 28 grados según la predicción de Euskalmet. Temperaturas que en todo caso no serán tan extremas como las del interior, que se abrasará de nuevo a más de 35º. Las mínimas en ambas vertientes se asentarán sobre los 18 grados. Euskalmet prevé «cielos poco nubosos y despejados con algunas nubes de evolución», que entrarán «por la tarde en áreas de montaña del interior».

Pequeña tregua mañana

Tras superar un día de altas temperaturas, los guipuzcoanos disfrutarán mañana de una pequeña tregua del calor, que será más pronunciada en la zona costera. Euskalmet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas, mayormente por las máximas que se marcarán en el interior, donde se superarán un día más los 30 grados. Los termómetros descenderán ligeramente pero seguirá haciendo calor y los cielos volverán a estar despejados.

La situación será un tanto diferente en la vertiente cantábrica. La Agencia Vasca de Meteorología prevé que el calor «no será tan intenso» mañana debido a que «soplará el viento del noroeste desde el mediodía y por la tarde». Este fenómeno provocará un ligero descenso en las máximas, que se situarán en los 25 grados en Donostia. El domingo el calor volverá a golpear con fuerza en Gipuzkoa y se prevé que la semana que viene sea también calurosa, con temperaturas cercanas a los 40º en el interior.