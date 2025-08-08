«Pasamos el día entre agua y chapuzones»

Con la vuelta del calor y las altas temperaturas, que rozan los 35 grados en muchos puntos del territorio, el asfalto de la ciudad se ... convierte en una trampa ardiente frente al refugio acuático que han encontrado diversas familias en 'Atsobakar', uno de los parques de agua más grandes de Euskadi, situado en Lasarte-Oria. «Entre toboganes, chapuzones y risas infantiles». Así es como niños, jóvenes y adultos buscan combatir el calor, de la mejor manera posible y dándose un buen chapuzón.

Iurgi Olasagasti es uno de los muchos padres que acompañan, y no por primera vez, a sus pequeños en esta «refrescante experiencia». El joven lasarteoriatarra ha venido acompañado de sus dos hijos, Inar y Amane –de 2 y 5 años– sobre todo por el disfrute de ellos. «Es la cuarta vez que venimos aquí. Con este calor y con dos pequeños, los chorros son una de las mejores opciones para refrescarse», comenta Olasagasti. «A los niños les encanta este sitio. Todos van de chorro en chorro, a ver dónde se mojan más», añade.

Desde Astigarraga llega Markel Blanco, padre de familia que busca «compartir un agradable momento», junto a su mujer y sus dos hijos. «Los parques de este tipo están muy bien. Además de pasar un buen rato en familia, hace que estos días de calor sean más amenos», asegura. «El ambiente es tranquilo y hay muchas zonas con sombras y árboles, lo que invita a pasar el día por aquí. Los padres estamos muy a gusto, podemos ver a los niños mientras descansamos», afirma Blanco. El calor es para muchos un reto a combatir, aunque no tanto para Susana Arias, otra de las madres que, junto a su hija Leire, busca disfrutar de este clima que pocas veces se da en Gipuzkoa. «A mí me gusta el calor», confiesa, aunque «a ella no tanto», añade entre risas mirando a su hija. «Se respira un ambiente muy bueno aquí, familiar y acogedor. Apetece estar en el parque», admite.

Iurgi abraza sonriente a su hijo Inar, en 'Atsobakar'.

Referencia acuática en Euskadi

Inaugurado el pasado mes de julio, 'Atsobakar' se ha convertido en una «opción práctica» para cientos de familias que, junto a los más pequeños, pretenden pasar un rato agradable bajo el calor. Se trata de un parque de agua que dispone de un circuito cerrado con un depósito de 25.000 litros y un sistema de depuración continua mediante tres filtros. Se realizan dos mediciones diarias de PH y cloro, además de controles periódicos rigurosos para evitar episodios de contaminación biológica, por lo que también se plantea como una alternativa muy segura para los más pequeños.

Markel disfruta junto a sus hijos y su mujer en el césped.

El parque ocupa cerca de 580 metros cuadrados y cuenta con 32 juegos de agua sin profundidad, lo que lo convierte en uno de los más grandes de Euskadi en su categoría. Los juegos se activan mediante pulsadores y funcionan en ciclos programados de 4 minutos. Respecto a la zona de hierba, se han delimitado zonas verdes recién sembradas para proteger el césped y se han instalado cuatro mesas para uso de las personas usuarias.

Susana y Leire, madre e hija, posan cerca de los juegos.

El parque estará abierto todos los días de la semana, de 11.00 a 20.00 horas hasta la llegada del otoño. Después, al finalizar la temporada, la instalación será desmontada y la zona quedará como espacio de uso libre. Espacios al aire libre como este parque de agua en Lasarte-Oria se han convertido en una opción muy atractiva para las familias guipuzcoanas en plena ola de calor y con las playas del territorio afectadas por la molesta presencia de las carabelas portuguesas.