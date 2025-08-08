Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decenas de personas juegan bajo el agua en el parque 'Atsobakar', en Lasarte-Oria. FOTOS: GORKA ESTRADA

«Pasamos el día entre agua y chapuzones»

Parque acuático ·

'Atsobakar', un espacio al aire libre inaugurado el mes pasado en Lasarte-Oria, se convierte en una opción atractiva para que las familias combatan el calor que azota Gipuzkoa

Naroa Izagirre

Lasarte-Oria

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:05

Con la vuelta del calor y las altas temperaturas, que rozan los 35 grados en muchos puntos del territorio, el asfalto de la ciudad se ... convierte en una trampa ardiente frente al refugio acuático que han encontrado diversas familias en 'Atsobakar', uno de los parques de agua más grandes de Euskadi, situado en Lasarte-Oria. «Entre toboganes, chapuzones y risas infantiles». Así es como niños, jóvenes y adultos buscan combatir el calor, de la mejor manera posible y dándose un buen chapuzón.

