Santos Cerdán, en un comité regional del PSN Jesús M. Garzaron

Servinabar pagó el primer año del ático de Santos Cerdán en Madrid

La empresa propiedad del guipuzcoano Antxon Alonso, imputado en el Supremo por el caso 'Koldo', transfirió 29.598, 22 euros en un único pago a la dueña de la vivienda

N. C.

Pamplona

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:43

El informe de la Hacienda foral de Navarra remitido al juez del Tribunal Supremo que investiga la supuesta trama de Santos Cerdán detalla un pago de Servinabar, propiedad del empresario guipuzcoano Antxon Alonso -imputado en el Supremo por el caso Koldo- a Gloria Puerto Sánchez por importe de 29.598,22 euros. Según publicó The Objective, esta persona es la propietaria del ático que tenía alquilado Santos Cerdán en Madrid, en la calle Hilarión Eslava, tal y como consta en el registro de la propiedad, y esta cantidad correspondería a su primer año en esa vivienda.

El ingreso realizado correspondería a un año del alquiler, entre finales de 2018 y finales de 2019. Estas fechas coinciden con la declaración judicial de Santos Cerdán en el Supremo donde relata su llegada a la capital: «Cuando me traslado yo solo a vivir a Madrid en 2017 necesito un lugar en el que vivir. Allí aparece Antxon que me cuenta que la empresa Servinabar va a disponer de un piso pequeño en la capital porque él tiene que bajar a menudo. Aquí empieza una situación transitoria de convivencia, compartiendo un piso diminuto e instrumental para los dos, de 40 metros cuadrados en Cardenal Cisneros. Tenía una habitación, el otro dormía en el comedor. Pagábamos 800 euros al mes de alquiler hasta que ya más tarde, al año siguiente, cuando viene a vivir a Madrid mi mujer y mi hija, buscamos un piso más grande y dejamos de compartir piso».

Desde finales de 2019 ya es el propio Santos Cerdán el que hace los ingresos a la propietaria del ático, de 160 metros cuadrados, gran terraza y tres habitaciones. Ingresa en noviembre y diciembre de ese año 4.935 por cada mes. Y posteriormente constan transferencias anuales a la dueña que oscilan entre los 29.668 euros y los 30.779 euros.

El argumento del juez

La investigación trata de determinar la relación de Santos Cerdán con Servinabar 2000, la empresa navarra gancho en la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública que lideraría el socialista Santos Cerdán y en la que figura como administrador único el empresario de Elgoibar afincado en Elorrio Antxon Alonso.

El principal indicio es la escritura privada de compraventa por la que Antxon Alonso transfería a Santos Cerdán casi la mitad de las participaciones de su empresa, Servinabar, fechado el 1 de junio de 2016.

Ahora, el pago de un año de alquiler del ático de Madrid se suma a los otros encontrados durante la investigación. Por ejemplo, la influencia de Santos Cerdán para contratar personal en Servinabar: su hermana y su cuñado, entre otros.

