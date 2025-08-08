Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosi y Nagore acompañan a su tío en la entrada de Txara I. F. de la Hera

Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias

La Diputación se reunirá a partir de septiembre con cada familia para valorar todos los casos

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:02

El centro Txara I de Donostia, en el que residen actualmente 116 personas mayores, comenzará a finales de este año la remodelación de sus espacios, ... lo que obligará a reubicar de forma temporal a todos sus usuarios en diversas residencias del territorio mientras duren los trabajos. La principal ubicación será el centro Fraisoro, en Zizurkil, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias

Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias