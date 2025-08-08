Los 116 mayores afectados por las obras de Txara 1 serán trasladados durante dos años a Zizurkil y otras residencias

El centro Txara I de Donostia, en el que residen actualmente 116 personas mayores, comenzará a finales de este año la remodelación de sus espacios, ... lo que obligará a reubicar de forma temporal a todos sus usuarios en diversas residencias del territorio mientras duren los trabajos. La principal ubicación será el centro Fraisoro, en Zizurkil, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa a este periódico.

Las obras de la residencia donostiarra se enmarcan en la transformación de un nuevo modelo de cuidados en el que se encuentra inmersa Gipuzkoa, aunque no ha sido del todo bien recibido por parte de muchas familias que muestran su inquietud por partida doble: «la logística se complica» con la nueva ubicación, sumada a la «preocupación» que sienten sus familiares con el cambio, ya que podría «afectarles a su rutina diaria», teniendo en cuenta la edad avanzada de muchos de ellos.

Los trabajos de la futura obra del edificio del barrio de Intxaurrondo comenzarán en diciembre de 2025 y se prevé que tengan una duración aproximada de dos años. Esta actuación integral, que supondrá una transformación completa de sus instalaciones y espacios, «afectará directamente a quienes viven y trabajan en el centro» por lo que conllevará el traslado de la totalidad de las personas usuarias a una nueva ubicación. La mayoría se mudará al centro Fraisoro, que cuenta con capacidad para acoger a 88 personas. «El resto -en Txara I residen 116 mayores actualmente- serán ubicados en otros centros que reúnan las condiciones necesarias para garantizar su bienestar y calidad de vida», afirman desde el departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación.

No obstante, el equipo profesional que trabaja en Txara I también se trasladará íntegramente a Fraisoro junto a los usuarios. Este recurso, que se emplaza en Zizurkil, se encuentra vacío actualmente, una vez se ha terminado la fase de rehabilitación del edificio -antes funcionaba como centro residencial de personas mayores y contaba con unas plazas de estancia diurnas, según confirman desde la Diputación.

De momento, se ha celebrado ya una primera reunión general informativa con las familias para ofrecer detalles sobre el cambio, si bien a partir de septiembre comenzarán a ponerse en contacto directamente con cada una de ellas de forma individual «para valorar de forma conjunta cada caso». Asimismo, sigue abierta «una línea directa de comunicación» para resolver dudas y compartir información. De hecho, algunas de las familias ya han mantenido los primeros encuentros con la Diputación de Gipuzkoa para conocer más en detalle esta futura reubicación de sus familiares y cómo les va a afectar el cambio. Desde el organismo foral se insiste en que se está desarrollando «con el máximo cuidado y planificación».

REFORMA DEL EDIFICIO La ejecución de los trabajos se realizará con el edificio vacío «por seguridad»

Remodelación integral

La ejecución de los trabajos se realizará con el edificio vacío, ya que según han detallado el equipo de obra y el equipo técnico del departamento «es la única forma segura de llevar a cabo una intervención de esta envergadura». Y es que el nuevo Txara I será un centro «completamente renovado y adaptado al modelo de cuidados centrado en la persona, más humano, digno y cercano. Aunque no sea su hogar, estará diseñado para que las personas se sientan como en casa, en un entorno cálido, personalizado y respetuoso con su proyecto de vida», aseguran desde el departamento que dirige Maite Peña.

REUNIONES En septiembre empezarán las reuniones individuales con las familias para valorar cada caso

De esta forma, el proyecto, que empezará a edificarse a finales de otoño, contempla que el 75% de las habitaciones sean individuales y estarán organizadas en unidades de convivencia más pequeñas, con su propio comedor, office y sala de estar, una organización que «va a contribuir a crear entornos más acogedores y adaptados a las preferencias de cada persona». Actualmente son varios centros los que se encuentran en pleno proceso de cambio para adecuar sus instalaciones, como Atsobakar de Lasarte o Santa Anda de Zarautz.