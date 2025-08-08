Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
F. de la Hera

«Estamos preocupados, no queremos irnos de aquí»

Familias y usuarios del centro residencial donostiarra manifiestan su inquietud con el cambio previsto para finales de este año

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:01

La remodelación del edificio de Txara I, en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, ha causado «preocupación» en muchas familias y en los propios usuarios, que ... no ven con buenos ojos el cambio. Otros se resignan. A las puertas de esta residencia, el trasiego de familias que acompañaban como cada día a su aita, ama o hermana era constante ayer por la mañana. «Nos han dicho que mientras duren las obras, nos van a mandar a otro sitio», comentaba Félix Garzón, de 96 años, a las puertas del centro. Este donostiarra camina despacio ayudado de su bastón mientras cuenta que lleva «un año» en esta residencia y su valoración general es que «estoy bien aquí. Lo de la obra me preocupa. Dicen que van a hacer todo nuevo...», afirma a modo de consuelo. Aunque «me gustaría irme con los compañeros de aquí», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Estamos preocupados, no queremos irnos de aquí»

«Estamos preocupados, no queremos irnos de aquí»