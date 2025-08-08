Afectará a las listas de espera, aunque la Diputación confía en «la menor incidencia posible»

Patricia Rodríguez Viernes, 8 de agosto 2025, 00:01 Comenta Compartir

La redistribución de usuarios que conllevarán las obras de Txara I tiene una segunda derivada, y es que afectará a quienes están pendientes de una plaza en alguna de las 64 residencias que hay en Gipuzkoa. Una circunstancia que ya contemplan en el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, por lo que «se está trabajando en distintas opciones para garantizar que la reubicación de los usuarios tenga la menor incidencia posible en la lista de espera».

A fecha de 30 de junio –el dato más actualizado– eran 908 las personas que estaban pendientes de poder entrar en un centro residencial de Gipuzkoa, 87 menos que en el cierre del ejercicio del año pasado, lo que supone un descenso del 8,8%. Las cifras continúan siendo altas tras el aumento de la demanda que se produjo después de la pandemia, cuando el miedo por los contagios provocó una bajada del 40% en las listas de espera que pronto se disipó. Tocó fondo en las 478 personas a la espera, pero año tras año la lista se ha ido engrosando hasta el pico de las 995 del final de 2024. Esta tendencia alcista que estaban experimentando las listas de espera había empezado a frenarse después de que los seis primeros meses de este 2025 se registrara un ligero descenso.

Ahora esta línea descendente vuelve a sembrarse de dudas tras hacerse pública la reforma integral que debe afrontar el centro Txara I, en un conexto además en el que aumentan las solicitudes por el envejecimiento progresivo de la población. En este sentido, el número de personas en situación de dependencia en Gipuzkoa se ha incrementado en un 8,3% el último lustro, de 28.237 a 30.782. Cabe apuntar que el 8,8% de las personas solicitantes han recibido ya una oferta de plaza residencial, pero han preferido mantenerse en la lista de espera para poder optar a la plaza que quede libre en el centro solicitado.