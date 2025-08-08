Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Odriozola, Barrenetxea y Oyarzabal durante un entrenamiento esta semana RS
Real Sociedad

Sergio cita a 32 jugadores para Bournemouth con las bajas de Marrero y Gorrotxategi

El irundarra recupera a varios futbolistas que se habían quedado sin minutos mientras que pierde al portero por molestias en el hombro y al pivote por molestias en el tobillo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:59

Extensa lista de convocados la que ha dado este viernes Sergio Francisco para los dos últimos partidos de la pretemporada ante el Bournemouth. El irundarra ... se lleva a Inglaterra a 32 jugadores por lo que recupera a varios futbolistas que había dejado sin minutos durante los últimos encuentros mientras que pierde, veremos para cuánto, a Marrero y Gorrotxategi, ambos ausentes por molestias musculares.

