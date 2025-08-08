Sergio cita a 32 jugadores para Bournemouth con las bajas de Marrero y Gorrotxategi

Extensa lista de convocados la que ha dado este viernes Sergio Francisco para los dos últimos partidos de la pretemporada ante el Bournemouth. El irundarra ... se lleva a Inglaterra a 32 jugadores por lo que recupera a varios futbolistas que había dejado sin minutos durante los últimos encuentros mientras que pierde, veremos para cuánto, a Marrero y Gorrotxategi, ambos ausentes por molestias musculares.

La Real Sociedad sale esta tarde desde Pamplona rumbo a Inglaterra para los dos últimos compromisos. Lo hace con bastantes futbolistas del Sanse y con Odriozola, Javi López y Traoré, que en los últimos tiempos se habían quedado apartados de los partidos por decisión técnica al tener el cartel de transeribles. También son uno más de la expedición los dos fichajes del verano, Caleta-Car y Gonçalo Guedes, que tendrán minutos en alguno de los dos partidos.

En Zubieta, en cambio, sí que se quedan Sadiq y Carlos. Al primero le falta ritmo competitivo mientras que el segundo no entra en los planes del club. No viaja, tampoco, Becker, que espera ser padre en los próximos días.

Las dos bajas por lesión son las de Unai Marrero y Jon Gorrotxategi. El azpeitiarra sufre unas molestias en el hombro izquierdo mientras que el pivote sufre unas molestias en el tobillo derecho. Habrá que ver cómo evolucionan de cara al debut liguero ante el Valencia. La lista completa la componen los porteros Remiro, Fraga y Folgado, los defensas Odriozola, Aihen, Zubeldia, Aritz, Javi López, Sergio Gómez, Traoré, Aramburu, Pacheco, Martín, Rupérez, Beitia y Caleta-Car, los centrocampistas Zakharyan, Urko, Turrientes, Brais, Sucic, Marín, Goti y Mikel Rodríguez y los delanteros Barrenetxea, Óskarsson, Oyarzabal, Kubo, Dani Díaz, Karrikaburu, Mariezkurrena y Guedes.

Sergio ha citado a siete futbolistas del filial para poder completar la amplica convocatoria, toda vez que se esperan dos onces completamente diferentes en los dos encuentros. Serán test definitivos, con menos cambios por partido, simulando ya el debut liguero de Mestalla. Los potrillos Fraga, Folgado, Rupérez, Beitia, Mikel Rodríguez, Dani Díaz y Mariezkurrena continuan progresando.