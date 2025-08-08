Unai Marrero está feliz en la Real Sociedad y no piensa en salir

La actual Real Sociedad tiene muchos nombres con un futuro incierto, bien porque la dirección deportiva no cuenta con ellos y tienen que buscar equipo ... o bien porque están pendientes de posibles movimientos dentro del club. El de Marrero no está entre ellos. No se esperaba que el azpeitiarra apareciese esta semana como futurible para el Levante, que busca un portero titular en su vuelta a Primera y tiene al canterano en su radar y como una de sus principales opciones. Pese a ello, se le puede tachar de esa lista porque Marrero está encantado y es feliz en la Real. Salvo que se lo pida el club, algo que no va a ocurrir, no tiene intención de abandonar este verano el que es el equipo de su vida.

El interés del Levante por el portero es real y el equipo que dirige Julián Calero estaría encantado de obtener su cesión, pero la Real ni siquiera se ha planteado ese escenario. Marrero es uno más de la plantilla y peleará con Remiro por minutos siendo consciente de que el meta de Cascante es el titular. Sin embargo, el canterano txuri-urdin ya no es un cualquiera y a sus 23 años sigue empujando para hacerse un hueco en la élite.

Marrero arrancará el próximo sábado en Mestalla la que será su tercera temporada como realista desde que diera el salto al primer equipo en la 23/24 de la mano de Imanol, cuando Zubiaurre y Ayesa se quedaron finalmente sin sitio. El problema para Marrero, que ha demostrado ser un sustituto más que fiable bajo palos, es que tiene por delante a un campeón de Europa como Álex Remiro. El navarro es el titular, así ha quedado demostrado desde que llegó a Donostia porque ha sido indiscutible, pero Marrero continúa trabajando a diario para poder pelearle el puesto, más si cabe cuando se produce un cambio de entrenador. «Yo quiero ver a todos», verbalizó Sergio en la entrevista concedida en Japón.

Esa sigue siendo su firme intención para el curso que está a punto de comenzar. Marrero está feliz en la Real y peleará por tener más oportunidades. «Un sueño que tenía de pequeño se hizo realidad cuando di el salto al primer equipo. El tiempo pasa rápido, pero mi intención es disfrutar de cada momento. Entreno fuerte a diario, pero no pensando en si voy a jugar o no el fin de semana. Me centro en lo que está en mi mano y las decisiones de otros no están en mi mano. Me centro en mis rutinas», ha declarado el azpeitiarra en el pasado.

La idea continúa siendo la misma. Marrero ha luchado mucho durante su etapa de formación para disponer de esta oportunidad y ahora no va a tirar la toalla. Formado en la cantera del Lagun Onak, Unai era un portero al que se venía siguiendo y al que se decidió incorporar a Zubieta en el verano de 2016 tras una excelente temporada en el Cadete de Honor. Formó parte al año siguiente del equipo de Liga Vasca Cadete que se proclamaría campeón de Liga por delante del Athletic, compartiendo labores como guardameta con Gaizka Ayesa en un equipo en el que también estaban Urko González de Zárate, Jon Pacheco o Ander Barrenetxea.

Tras pasar también por la Real Sociedad C y el Sanse, su momento llegó hace dos temporadas cumpliendo el sueño que tenía desde que empezó a realizar paradas en Azpeitia. Los técnicos de Zubieta destacan su progresión en el día a día tanto con balón como en reflejos, balones por alto, mano a mano...

Sin Europa

Lo malo para Marrero es que en esta tercera temporada no va a tener la fase de grupos de la Europa League para disponer de minutos. El curso pasado la Real disputó 57 partidos y el azpeitiarra jugó ocho de ellos, su máximo en una temporada. El no disponer de competición continental hace que Remiro y Marrero tengan que luchar solo por la Liga y la Copa, o lo que es lo mismo, los doce encuentros que tuvo la Real en la Europa League le vendrían de perlas para poder mostrarse en la élite. En liga jugó dos encuentros, ante el Sevilla y el Real Madrid en la última jornada, por lo que de nuevo las primeras fases de la Copa, o veremos si la competición completa, deberían ser para él. Cada maestrillo tiene su librillo y Sergio todavía no ha mostrado sus planes.

Cambio de agentes

El interés del Levante por hacerse con los servicios de Unai Marrero ha coincidido en la misma semana en la que ha cambiado de agencia de representación. El azpeitiarra ha firmado por Wasserman, una agencia de representación con sedes en Madrid y precisamente en Valencia que también trabaja con Zubeldia y Barrenetxea desde hace años.

Si bien cuando se cambia de representantes se suele asociar la mayoría de veces con el deseo de que el futbolista cambie de equipo, esto no sucede con Marrero. El azpeitiarra simplemente quería cambiar de aires y tener agentes nuevos, algo que también ha sucedido este verano con Take Kubo. El nipón ha firmado por una agencia con sede en Alemania y tampoco tenía intención de salir de la Real.

En la dirección deportiva ni siquiera se han planteado la salida de Marrero porque eso también supondría cambiar muchas fichas en otras porterías. La Real no acudiría al mercado a reforzar esa demarcación por lo que se vería obligada a subir a Fraga o Arana, alterando así los planes que hay para la portería del Sanse. Aitor Fraga ha disputado este verano el europeo sub-21 y en el club tienen depositadas muchas esperanzas en él de cara al futuro.

Es un guardameta internacional que necesita minutos de competición para continuar con su progresión y por eso las 42 jornadas de la Liga Hypermotion le van a venir como anillo al dedo. Dejar salir a Marrero implicaría subir al hernaniarra, que sería suplente de Remiro. Egoitz Arana, por lo tanto, sería el portero de Ansotegi en el Sanse. Ese movimiento está totalmente descartado y en la Real ni siquiera se han planteado la salida de Marrero.

Por abajo en Zubieta hay otros porteros a tener en cuenta como el húngaro Ákos Tompa, un portero de 197 centímetros llegado la pasada temporada y que apunta maneras. «A largo plazo lo que quiero es estar en el segundo o incluso en el primer equipo de la Real», declaró. En Zubieta gusta mucho, aunque competirá con la Real C en 3ª RFEF.