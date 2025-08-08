Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Marrero realiza un ejercicio durante un entrenamiento de esta pretemporada Arizmendi
Real Sociedad

Unai Marrero está feliz en la Real Sociedad y no piensa en salir

El Levante se ha interesado por el meta, pero ni el club ni el canterano contemplan la cesión y peleará con Remiro por minutos

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 06:56

La actual Real Sociedad tiene muchos nombres con un futuro incierto, bien porque la dirección deportiva no cuenta con ellos y tienen que buscar equipo ... o bien porque están pendientes de posibles movimientos dentro del club. El de Marrero no está entre ellos. No se esperaba que el azpeitiarra apareciese esta semana como futurible para el Levante, que busca un portero titular en su vuelta a Primera y tiene al canterano en su radar y como una de sus principales opciones. Pese a ello, se le puede tachar de esa lista porque Marrero está encantado y es feliz en la Real. Salvo que se lo pida el club, algo que no va a ocurrir, no tiene intención de abandonar este verano el que es el equipo de su vida.

