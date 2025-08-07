Todos los detalles sobre la situación de Sadiq, Becker y Zakharyan en la Real Sociedad Miguel González, Beñat Barreto y Maite Jiménez, periodistas de El Diario Vasco, analizan los nombres propios del club txuri-urdin a poco más de una semana de su estreno en liga

La Real Sociedad afronta estos días la recta final de la pretemporada. Lo hace con caras nuevas en el banquillo y, cesiones aparte, dos fichajes que han llegado para apuntalar el equipo: Caleta-Car y Guedes. En Goazen Reala, Miguel González, Beñat Barreto y Maite Jiménez analizan los nuevos refuerzos y no dudan de que pueden dar un plus al conjunto txuri-urdin. «Hace unos años Caleta-Car y Guedes apuntaban más alto; si están en la Real es porque algo ha pasado con sus carreras. Son dos perfiles que complementan lo que tenemos y que pueden ayudar a elevar el nivel», afirma Miguel González.

Los tres periodistas de El Diario Vasco también analizan la situación del mercado, especialmente esos jugadores que están dando mucho que hablar en las últimas horas, bien porque interesan a la dirección deportiva, bien porque no parecen contar para el nuevo entrenador, Sergio Francisco. Es el caso de Equi Fernández, pretendido para reforzar el campo, o futbolistas como Sadiq o Carlos Fernández.

