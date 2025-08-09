Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros

Es un misil imparable. Ander Garaiar ha pasado en unos pocos meses de ser un atleta prácticamente desconocido a proclamarse campeón de Europa sub20 de ... 100 metros, una distancia en la que ningún velocista español había conseguido antes tal hazaña. Y cómo lo hizo... El oiartzuarra, que llegaba con la sexta mejor marca de la temporada (10.28) a Tampere (Finlandia), conquistó un oro para la historia con 10.40 en una final en la que el viento sopló en contra (-0,7 m/s) y en la que según avanzaban los metros fue ganando ventaja con respecto al neerlandés Revierre y el británico Wilson, que compartieron la plata con 10.47.

Ese atleta que hasta hace no mucho entrenaba en su colegio (Haurtzaro) y que hacía series en el bidegorri de Arditurri (Julen Pérez era su técnico), pasó a manos de Valentín Rocandio en Anoeta para crecer como esprínter. Y vaya si lo ha hecho. Ya es campeón europeo. Hasta ahora, solamente un guipuzcoano, Ramón Cid, plata en Duisburgo 1973, había conseguido subir a un podio en una cita de estas características.

🤯¡¡ANDER GARAIAR A LA VELOCIDAD DE LA LUZ!!



Qué barbaridad para vencer por delante de los grandes favoritos en los 100m y darle al atletismo español (@atletismoRFEA) su primera medalla de oro en un Europeo sub-20 en las pruebas de velocidad



📺https://t.co/go2YTdh5R1

Garaiar, de 18 años, se ha decantado en este Europeo por correr el 100 porque en el 200, distancia en la que corrió en 20.74 en mayo y que parece que incluso le viene mejor, sufre con su pie en la curva del doble hectómetro. El tramo final de la campaña, él y Rocandio han apostado por el 100. Y la jugada ha salido de diez para el oiartzuarra, que ya es el plusmarquista vasco absoluto con 10.28.

Iriondo, 11º en el 5.000

Final de los 100 metros masculinos

1 Ander Garaiar 10.40

2 J. Revierre (Países Bajos) 10.47

2 T. Wilson (Gran Bretaña) 10.47

4 Y. Bizasene (Francia) 10.50

5 L. Chanteur (Francia) 10.50

6 A. Begum (Suiza) 10.58

7 D. Williams (Gran Bretaña) 10.62

8 D. Orlando (Italia) 10.71

Guipuzcoanos que compiten este sábado

Asier Añorga Final pértiga, 18 10 horas

Ander Garaiar Semis 4x100, 19 40

Ander Aramendi Final 3 000, 20.05

No fue Garaiar el único atleta guipuzcoano que este viernes disputó una final en el Europeo sub20 de Tampere. También corrió Martín Iriondo, en este caso en la final directa de los 5.000 metros. El joven oriotarra, que durante el curso académico ha estado en Estados Unidos, acabó 11º (14:24.70) en una carrera definida en los instantes finales en la que el extremeño Óscar Gaitán rozó el metal (fue cuarto con 14:15.59). Ganó el belga Willem Renders (14:14.59). En las semis del 400 vallas, Alaine Aguerralde no tuvo opciones de clasificarse.

Este sábado será el turno para otros dos guipuzcoanos en finales. El primero en hacer acto de presencia (18.10 horas, Teledeporte) será el donostiarra Asier Añorga, que llega como líder europeo de la temporada en la pértiga gracias a los 5,41 metros (récord de Gipuzkoa absoluto) que saltó bajo techo. Y a las 20.05 correrá la final de los 3.000 metros el sanjuandarra Ander Aramendi, que sufrió de lo lindo para clasificarse pero que logró el objetivo.

También se espera que vuelva a correr, en este caso las semifinales del relevo 4x100, Garaiar.