Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Ander Garaiar se hizo con el oro en la final de los 100 metros del Europeo sub20. DV
Atletismo | Europeo sub20

Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros

El velocista oiartzuarra, de 18 años, conquista el oro continental sub20 en los 100 metros, una prueba en la que nunca un representante de España había ganado

Karel López

Karel López

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Es un misil imparable. Ander Garaiar ha pasado en unos pocos meses de ser un atleta prácticamente desconocido a proclamarse campeón de Europa sub20 de ... 100 metros, una distancia en la que ningún velocista español había conseguido antes tal hazaña. Y cómo lo hizo... El oiartzuarra, que llegaba con la sexta mejor marca de la temporada (10.28) a Tampere (Finlandia), conquistó un oro para la historia con 10.40 en una final en la que el viento sopló en contra (-0,7 m/s) y en la que según avanzaban los metros fue ganando ventaja con respecto al neerlandés Revierre y el británico Wilson, que compartieron la plata con 10.47.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  3. 3 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  8. 8

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  9. 9 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia
  10. 10 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros

Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros