Ander Garaiar: «Confiaba en mis posibilidades pero no pensaba que iba a ganar» El joven oiartzuarra es el nuevo campeón de Europa sub20 en los 100 metros

«Me ha gustado mucho la carrera». Así de simple y expresivo se mostraba Ander Garaiar en sus primeras declaraciones tras proclamarse campeón de Europa sub20 en los 100 metros. El velocista de Oiartzun se mostró exultante tras su histórico triunfo en una de las pruebas reinas del atletismo en la que ningún representante de España había ganado jamás.

Así analizaba para las cámaras de Teledeporte su victoria: «He salido muy bien de los tacos». Tan decisivo fue su inicio que, según sus propias palabras, la victoria la vislumbró tempranamente: «Ya desde el metro 10 o por ahí me he visto solo y la meta también... he mirado a la izquierda y estaba solo, así que he sabido que había ganado», relataba.

Las sensaciones tras cruzar la meta fueron de pura euforia. «Emoción, me he sentido muy contento por esta victoria y muy contento con esta temporada», afirmó. A pesar de ser consciente de sus capacidades, la victoria final superó sus expectativas. «Sabía que había posibilidades y viendo la eliminatoria y semifinal..., sí, también sabía que había posibilidades, pero tampoco pensaba que lo iba a ganar», reconoció Ander Garaiar.

Finalmente el atleta guipuzcoano puso de manifiesto su optimismo de cara a las siguientes pruebas de relevos, manifestando que se siente «muy motivado, porque tenemos un equipo muy bueno este año y también con posibilidades de hacer una medalla».

Ander Garaiar ha pasado en unos pocos meses de ser un atleta prácticamente desconocido a proclamarse campeón de Europa sub20 de 100 metros, una distancia en la que ningún velocista español había conseguido antes tal hazaña. El oiartzuarra, que llegaba con la sexta mejor marca de la temporada (10.28) conquistó un oro para la historia con 10.40 en una final en la que el viento sopló en contra (-0,7 m/s) y en la que según avanzaban los metros fue ganando ventaja con respecto al neerlandés Revierre y el británico Wilson, que compartieron la plata con 10.47.

Hasta ahora, solamente un guipuzcoano, Ramón Cid, plata en Duisburgo 1973, había conseguido subir a un podio en una cita de estas características.

No fue Garaiar el único atleta guipuzcoano que este viernes disputó una final en el Europeo sub20 de Tampere. También corrió Martín Iriondo, en este caso en la final directa de los 5.000 metros. El joven oriotarra, que durante el curso académico ha estado en Estados Unidos, acabó 11º (14:24.70) en una carrera definida en los instantes finales en la que el extremeño Óscar Gaitán rozó el metal (fue cuarto con 14:15.59). Ganó el belga Willem Renders (14:14.59). En las semis del 400 vallas, Alaine Aguerralde no tuvo opciones de clasificarse.

