Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los malienses que serán trasladados a Oñati, representantes institucionales y vecinos de Amara Berri esta mañana. M. R. E.

Medio centenar de malienses serán llevados este mediodía a la hospedería de Arantzazu

Serán trasladados en furgonetas de la Cruz Roja al centro gestionado por la Diputación de Gipuzkoa

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:27

La situación de las decenas de malienses que llevaban meses viviendo en situación de calle en el barrio donostiarra de Amara parece mejorar. La Diputación ... de Gipuzkoa anunció ayer que se iba a habilitar la hospedería de Arantzazu para dar acogida a estas personas. Este viernes, en el colegio público de Amara Berri, se ha celebrado una reunión informativa con representantes de la Diputación, el Ayuntamiento de Donostia, CEAR y Cruz Roja para informar de primera mano a medio centenar de malienses sobre el traslado que se producirá «hacia el mediodía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  4. 4 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  7. 7 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  8. 8 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  9. 9

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  10. 10 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Medio centenar de malienses serán llevados este mediodía a la hospedería de Arantzazu

Medio centenar de malienses serán llevados este mediodía a la hospedería de Arantzazu