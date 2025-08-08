Medio centenar de malienses serán llevados este mediodía a la hospedería de Arantzazu

La situación de las decenas de malienses que llevaban meses viviendo en situación de calle en el barrio donostiarra de Amara parece mejorar. La Diputación ... de Gipuzkoa anunció ayer que se iba a habilitar la hospedería de Arantzazu para dar acogida a estas personas. Este viernes, en el colegio público de Amara Berri, se ha celebrado una reunión informativa con representantes de la Diputación, el Ayuntamiento de Donostia, CEAR y Cruz Roja para informar de primera mano a medio centenar de malienses sobre el traslado que se producirá «hacia el mediodía».

En dicha cita, cada uno de ellos recibirá un número que necesitarán para subir en las furgonetas que les trasladarán a la hospedería de Arantzazu. Dicho movimiento se llevará a cabo una vez termine la reunión en Amara Berri, hacia el mediodía de este viernes.

CEAR gestiona el listado de personas a las que se otorgará una plaza en el centro de Arantzazu, gestionado por la Diputación de Gipuzkoa, y el trayecto en furgoneta correrá a cargo de Cruz Roja, a petición del Ayuntamiento de Donostia.

Se respira un aire esperanzador esta mañana en Amara. Poco a poco iban llegando personas que han estado meses en situación de calle, documentos en mano y con una gran sonrisa en la cara. Los primeros en recibir número para el traslado han recorrido el camino de vuelta hacia la plaza Cofradías, donde recogerán sus escasas pertenencias antes de subirse a los vehículos de Cruz Roja.

En este contexto, los vecinos de Amara Berri han querido celebrar un pequeño homenaje esta mañana como despedida a unas personas con las que han compartido varios meses de cooperación, amistad y solidaridad. Como cada día, se han dado cerca de 50 desayunos y, mientras algunos se preparaban para acudir a la reunión, servicios del Ayuntamiento han limpiado la zona.

Tras el enésimo gesto de solidaridad de los vecinos de Amara Berri, los malienses se han mostrado «agradecidos por toda la ayuda recibida».