Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio El accidente, que ha tenido lugar en sentido San Sebastián, se ha saldado sin heridos aunque los pasajeros han tenido que completar el viaje en un servicio alternativo de autobús

Iñigo Galparsoro San Sebastián Viernes, 8 de agosto 2025, 19:19 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

Tres vacas en mitad de la vía han obligado esta tarde a cortar el servicio de Topo de la línea Zumaia - San Sebastián. El suceso ha tenido lugar muy cerca de la estación de Aia/Orio cuando el tren que circulaba procedente Zarautz ha arrollado a uno de los animales. Ello ha obligado a suspender el servicio de Topo durante más de tres horas.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 15.00 horas, cuando el tren que enlazaba las estaciones de Zumaia y San Sebastián se aproximaba a Aia/Orio, en un tramo de vía única. Ha sido entonces cuando en un momento dado el conductor se ha encontrado de frente con tres vacas en mitad de la vía, de ahí que su primera reacción ha sido la de frenar la marcha en seco para evitar colisionar con ellas. Sin embargo, su intento ha sido baldío ya que no ha podido evitar a una de ellas y ha acabado arrollándola. El animal accidentado ha quedado atrapado entre los bajos del tren y una pequeña cuneta, y ha acabado falleciendo. Sin embargo, las otras dos vacas, lejos de acobardarse, se han limitado a observar la escena y pese a la colisión no se han movido del lugar.

En un primer momento, personal propio de Euskotren ha intentado retirar a los animales de la vía pero no han tenido suerte, de ahí que han necesitado de ayuda externa. Es por ello que en el lugar se han personado agentes de la Policía Municipal de Orio, la Ertzaintza de Zarautz y hasta Bomberos. También se ha llamado al propietario de las vacas, en cuya ausencia se han presentado en el lugar un familiar y algún pastor. La retirada de los animales no ha resultado nada sencilla, hasta el punto de que al intentar retirar a uno de los animales de la vía éste ha caído a una zanja y ha acabado perdiendo la vida.

Desde Euskotren se ha informado de que por el momento únicamente se ha procedido a liberar la vía, ya que la retirada definitiva de los animales fallecidos tendrá lugar a lo largo de esta noche, una vez que el servicio de Topo deje de estar operativo.

El incidente con las tres vacas ha obligado a suspender el servicio de Topo durante más de tres horas, hasta las 18.30 horas aproximadamente. Euskotren ha completado el tramo entre San Pelaio/Zarautz y Aia/Orio con autobuses alternativos. Pese al susto, no ha habido que lamentar daños personales en la colisión, aunque se está investigando cómo han podido acceder los animales a la vía habida cuenta de que esta se encuentra totalmente vallada a lo largo de todo su recorrido.