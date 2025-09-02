Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Odriozola, con Sadiq de fondo, en un entrenamiento de este verano en la Real Morquecho

Sadiq y Odriozola tendrán dorsal en la Real, por ahora

Se les buscará un destino en otros mercados abiertos como el saudí, el turco o el catarí, pero están inscritos en LaLiga, se entrenan con normalidad en Zubieta y deben tener número como sus compañeros

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:20

Álvaro Odriozola y Sadiq Umar tendrán dorsal en la Real Sociedad, por lo menos de momento, mientras continúen en la plantilla. Y es ... que, pese a los esfuerzos por buscarles un acomodo durante todo el verano y en el último día de mercado, la entidad txuri-urdin no pudo cumplir su objetivo de darles salida y al final les incribió en LaLiga -el nigeriano ya lo estaba desde unos días atrás- y a partir de ahí pasan a ser jugadores de la Real de pleno derecho y deben tener un número, como el resto de sus compañeros. Hay cinco disponibles para cuatro jugadores: el 12, el 15, el 18, el 20 y el 25 para Odriozola, Soler, Herrera y Sadiq. La realidad es que se antoja muy difícil verles sobre un terreno de juego vestidos de blanquiazul.

