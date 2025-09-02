Sadiq y Odriozola tendrán dorsal en la Real, por ahora

Álvaro Odriozola y Sadiq Umar tendrán dorsal en la Real Sociedad, por lo menos de momento, mientras continúen en la plantilla. Y es ... que, pese a los esfuerzos por buscarles un acomodo durante todo el verano y en el último día de mercado, la entidad txuri-urdin no pudo cumplir su objetivo de darles salida y al final les incribió en LaLiga -el nigeriano ya lo estaba desde unos días atrás- y a partir de ahí pasan a ser jugadores de la Real de pleno derecho y deben tener un número, como el resto de sus compañeros. Hay cinco disponibles para cuatro jugadores: el 12, el 15, el 18, el 20 y el 25 para Odriozola, Soler, Herrera y Sadiq. La realidad es que se antoja muy difícil verles sobre un terreno de juego vestidos de blanquiazul.

No obstante, la situación sigue siendo compleja para Odriozola y Sadiq y también para su entrenador, que, en principio, no cuenta con ellos. Así las cosas, la Real les seguirá buscando un acomodo en los mercados que permenecen abiertos, como el de Arabia Saudí, el turco, el ruso o el catarí. Las últimas semanas han evidenciado que Sadiq tiene mercado, aunque su insistencia en fichar por el Valencia le cerró otras puertas como las del Girona, el Betis a última hora o las del mercado internacional. Más difícil lo tendrá Odriozola, por quien se interesó algún club italiano, que no terminó de formalizar una propuesta firme.

Los mercados de Brasil y Noruega se cierran el miércoles 3 de septiembre; el de Arabia Saudí el 11; los de Rusia, Grecia y Turquía, el 12; el de México, el 13; el de Qatar, el 16; y el de Emiratos Árabes Unidos, el 2 de octubre. Hoy martes es asimismo el último día para que se refuercen los equipos de los Países bajos.

Las condiciones en las que el Valencia quería a Sadiq no convencieron a la Real, que prefirió quedarse con el jugador que aceptar una salida semejante. La entidad txuri urdin no transigió con una cesión pura y dura con una cifra testimonial como compensación, que era la que le proponían en Mestalla y Singapur, y el Valencia no alcanzó a proponer una cifra digna cuando se lanzó a buscar el traspaso del delantero, que era la fórmula que perseguía la Real. Por su parte, no hubo acuerdo ni con el Girona ni con el Betis, que realizaron intentonas muy a la baja en las desesperadas últimas horas de mercado. Tanto el 'latigo de Kaduna' como sus representantes estuvieron negociando hasta última hora en un hotel donostiarra por buscar una solución que no se dio.

Así las cosas, Sergio, de momento, se queda con tres arietes como Óskarsson, Karrikaburu y Sadiq y tres laterales derechos, que son Aramburu, Rupérez y Odriozola. Evidentemente, los dos jugadores que no hallaron un destino en verano parten en clara desventaja y no se les atisba un horizonte deportivo nítido. Si tampoco se hallan soluciones en mercados alternativos como los citados, la solución será esperar al de enero, que abrirá otra ventana de posibilidad para estos futbolistas y para el club.