Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soler abraza a un compañero y Yangel Herrera charla con Turrientes RS
Real Sociedad

Soler y Herrera, en su nueva casa de Zubieta

Han acudido a entrenar esta mañana un día después de fichar por la Real Sociedad y serán presentados esta tarde en Anoeta junto a Aperribay y Bretos, que darán explicaciones sobre el mercado que finalizó anoche

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:22

Intenso día 1 posfin de mercado en la Real Sociedad. Carlos Soler y Yangel Herrera han acudido a Zubieta a conocer a sus nuevos ... compañeros y a realizar su primer entrenamiento como jugadores de la Real tras certificar ayer su transferencia al equipo txuri-urdin, aunque en el caso del centrocampista venezolano se limitará a realizar una sesión de recuperación de la lesión muscular con la que ha venido. Además, ambos futbolistas serán presentados oficialmente a partir de las 16 horas en Zubieta, donde comparecerán ante los medios junto al presidente, Jokin Aperribay, y Erik Bretos, nuevo director de fútbol de la Real, que realizarán una valoración del mercado cerrado más allá de la medianoche del lunes. Esta comparecencia podrá ser seguida en directo por los aficionados a través del canal de Youtube de la Real Sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Soler y Herrera, en su nueva casa de Zubieta

Soler y Herrera, en su nueva casa de Zubieta