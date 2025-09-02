Soler y Herrera, en su nueva casa de Zubieta

Intenso día 1 posfin de mercado en la Real Sociedad. Carlos Soler y Yangel Herrera han acudido a Zubieta a conocer a sus nuevos ... compañeros y a realizar su primer entrenamiento como jugadores de la Real tras certificar ayer su transferencia al equipo txuri-urdin, aunque en el caso del centrocampista venezolano se limitará a realizar una sesión de recuperación de la lesión muscular con la que ha venido. Además, ambos futbolistas serán presentados oficialmente a partir de las 16 horas en Zubieta, donde comparecerán ante los medios junto al presidente, Jokin Aperribay, y Erik Bretos, nuevo director de fútbol de la Real, que realizarán una valoración del mercado cerrado más allá de la medianoche del lunes. Esta comparecencia podrá ser seguida en directo por los aficionados a través del canal de Youtube de la Real Sociedad.

Soler ha realizado con normalidad la pretemporada en el PSG, aunque sin participar en los partidos, por lo que necesita ritmo para poder alcanzar su mejor versión. Es probable que pueda gozar de sus primeros minutos como realista el próximo 13 de septiembre contra el Real Madrid en Anoeta, no así Yangel, que normalmente tendrá que esperar algo más. El 'vinotinto' no ha sido convocado por su selección.

Soler y Hererra son dos de los cuatro fichajes que ha realizado la Real este verano, junto a Gonçalo Guedes y Caleta-Car. Por estos cuatro futbolistas, la Real ha invertido 21 millones de euros, que pueden ser 25 si se cumplen las variables en el caso de los tres traspasados. Además, vuelven de cesión Gorrotxategi, Karrikaburu y Sadiq y sube del Sanse Goti.

Muchas preguntas a Aperribay y Bretos

Muchas preguntas relacionadas con un mercado agitado y extraño van a tener que responder Aperribay y Bretos esta tarde. La Real se ha decantado por fichar realidades, futbolistas de contrastada calidad, pero exhibida hace un tiempo. Y además, aparte del inevitable traspaso de Zubimendi al Arsenal, ha decidido liberar a jóvenes canteranos sin demasiada proyección de minutos esta temporada, como Magunazelaia, Olasagasti, Pacheco y Urko y a futbolistas de fuera de trascendencia menor como Javi López, Carlos Fernández, Traoré o Becker. Lo más llamativo, quizá, ha sido la imposibilidad de encontrar acomodo a dos futbolistas que no contaban para nada para Sergio, con potentes contratos de larga duración, como Sadiq y Odriozola, pese a los intentos, finalmente frustrados.

Ampliar Be Bretos y Aperribay, este verano en Zubieta

¿Se ha buscado una rentabilidad deportiva inmediata por encima de una fidelidad al porcentaje de canteranos? ¿Por qué se rechazaron las ofertas finales del Valencia y el Girona por Sadiq? ¿Por qué se desecharon opciones que parecían más prioritarias al inicio del mercado como las de Equi Fernández o Igor Julio? ¿Por qué existen seis jugadores para dos puestos en el centro del campo?.. Son algunas de las posibles preguntas que van a tener que responder Bretos y Aperribay tras la ventana de fichajes más impactante.