Carlos Soler ya es jugador de la Real: «Se hablaba hace tiempo y por fin ha llegado» «Ojalá se pueda conseguir un título», asegura el centrocampista valenciano, que firma por cuatro temporadas más otra opcional

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:45h.

Carlos Soler ya es jugador de la Real. El centrocampista valenciano ha firmado un contrato con la Real para las próximas cuatro temporadas, con opción de una más. El club blanquiazul abonará seis millones de euros al Paris Saint-Germain, que se reserva el 50% de la propiedad en caso de un hipotético futuro traspaso.

«Hacía tiempo que se hablaba de la posibilidad y este año aunque ha sido tarde ha llegado. Con mucha ilusión muchas ganas. Noto mucha confianza del club en mí y yo la he puesto en el club y eso es muy importante para un jugador», asegura Soler.

El centrocampista valenciano añade que «debuté en Anoeta en 2016 y ahora puedo jugar aquí espero que por muchos años. Conozco a varios del equipo, he hablado con Mikel Oyarzabal y Guedes y todo el mundo me ha hablado muy bien del club y la ciudad. Incluso gente que ya no está como Mikel Merino me mandó un mensaje felicitándome y diciéndome que iba a estar muy a gusto aquí».

Se define como «un jugador muy de equipo, que puede jugar en muchas posiciones. Me adapto a lo que pide el entrenador y puedo jugar en distintos estilos. Puedo aportar energía, dinamismo, mucha pierna y recorrido. Espero que sean años bonitos y ojalá se pueda conseguir un título, sería muy bonito».

La confirmación oficial de la llegada de Soler cierra el mercado de la Real en lo relativo a las llegadas. La del valenciano es la cuarta, tras las de Chaleta-Car, Guedes y Yangel Herrera, fichado el pasado fin de semana. Soler no contaba para el entrenador del PSG, Luis Enrique, y la pasada campaña ya jugó cedido en el West Ham United. Con su incorporación a la Real busca estabilidad para relanzar su carrera, a los 28 años.

La Real destaca que «Carlos Soler es un centrocampista diestro que puede ocupar distintas posiciones en el centro del campo. En la cantera del Valencia, Soler fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2016/17, precisamente en Anoeta. Completó temporadas brillantes en el conjunto che y, así las cosas, en verano de 2022, firmó por el Paris Saint-Germain. Completó dos temporadas en el cuadro galo y el pasado curso estuvo cedido en el West Ham inglés. Internacional absoluto con España y compañero de varios realistas con la selección, el valencianista llega para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo».