Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Umar Sadiq, durante un entrenamiento en Zubieta. Morquecho

Sadiq no sale de la Real, de momento

En Anoeta no aceptaron ninguna de las ofertas del Valencia al ser insuficientes y tampoco llegaron a buen puerto las intentonas del Girona

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:18

El culebrón sadiq Umar no ha terminado pese a que ayer se cerrara el mercado de fichajes de las principales ligas europeas. Sus negociaones el ... 1 de septiembre solo podían darse así, a trompicones de última hora y con resbalones de equipos como el Valencia, que pese a que mareó la perdiz durante semanas finalmente no apostó de manera firme por el futbolista dejando casi tirado al nigeriano, que siguió todas las negociaciones desde el Hotel Costa Vasca de Donostia junto a sus representantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4 Osasuna está cerrando el fichaje de Becker
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  9. 9

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sadiq no sale de la Real, de momento

Sadiq no sale de la Real, de momento