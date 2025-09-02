Sadiq no sale de la Real, de momento

El culebrón sadiq Umar no ha terminado pese a que ayer se cerrara el mercado de fichajes de las principales ligas europeas. Sus negociaones el ... 1 de septiembre solo podían darse así, a trompicones de última hora y con resbalones de equipos como el Valencia, que pese a que mareó la perdiz durante semanas finalmente no apostó de manera firme por el futbolista dejando casi tirado al nigeriano, que siguió todas las negociaciones desde el Hotel Costa Vasca de Donostia junto a sus representantes.

El Valencia no movió ficha de verdad por el delantero que quería Corberán y la Real no cedió durante toda la jornada del lunes puesto que tenía claro desde un principio que no iba a regalar al futbolista pese a que su deseo era terminar jugando en Mestalla. Los ches ofrecían una cesión con compensación económica por el préstamo, pero no aceptaban la opción de compra obligatoria que proponía la Real. Los dos clubes se abrieron a la posibilidad del traspaso, pero el Valencia tampoco puso el dinero esperado encima de la mesa. «No ha habido problema con Sadiq. Estábamos preparados tanto para cesión como para traspaso. Teníamos otras opciones trabajadas anteriormente. Nuestra oferta por Sadiq fue rechazada y no se ha dado, ya está», declaró anoche Ron Gurley, el nuevo CEO escocés del Valencia.

Tampoco llegaron a buen puerto las intentonas a última hora del Girona por Sadiq por falta de tiempo. Ambos equipos han mantenido conversaciones durante todo el mes de agosto tanto por Yangel como por Sadiq y finalmente el nigeriano no se marcha ni al Valencia ni al Girona. Eso no quiere decir que la Real se vaya a quedar a Sadiq y que le vaya a dar un dorsal entrando así en la dinámica de Sergio. En Anoeta continúan teniendo ofertas por el nigeriano de diferentes mercados exóticos como el árabe, que termina el 11 de septiembre, pero en países como Catar, Turquía o Rusia también se pueden realizar transaciones durante los próximos días. A 2 de septiembre no hay ningún escenario descartado y hay que esperar a ver si esas conversaciones con los de las ligas exóticas.

En medio de esas negociaciones con el Valencia el futbolista también fue ofrecido al Betis, que tampoco se lanzó a por él en medio de la locura de Antony y Amrabat, presentado sobre la bocina.