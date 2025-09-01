Brais cuenta con una importante oferta de Arabia

Brais Méndez tiene encima de la mesa una importante oferta del fútbol saudí que podría hacerle replantearse su continuidad en la Real Sociedad. En su ... caso, la operación no tendría que ejecutarse de inmediato en las próximas horas, ya que el mercado en Arabia cierra el día 11. Al contrario que otros jugadores de la Real que sí han estado en la rampa de salida este verano, casos de Becker, Javi López, Sadiq, Traoré y Odriozola, por ejemplo, y no han tenido dorsal hasta ahora, él si ha entrado en los planes de Sergio Francisco, que lo alineó de titular en la primera jornada en Mestalla y entró de suplente tanto contra el Espanyol como frente al Oviedo. Es decir, es un futbolista con el que se cuenta.

Otra cosa es que el club esté abierto a contemplar una operación siempre y cuando el jugador esté interesado y lo solicite. El gallego cumplirá 29 años en enero y la propuesta económica que le ha llegado desde Arabia mejoraría sensiblemente lo que cobra en San Sebastián. El saudí es un campeonato en el que el dinero fluye con bastante facilidad y en el que cada vez recalan más futbolistas europeos.

En los últimos días en Vigo se ha relacionado su nombre con un posible regreso al Celta, club en el que se formó y con el que dio el salto a Primera División. 166 encuentros le contemplan con la camiseta celtiña, pero no parece que su vuelta a Balaídos vaya a fructificar. La Real lo fichó en 2022 por 14 millones y en estas tres temporadas como txuri-urdin ha disputado 138 partido y ha firmado 27 goles y 23 asistencias.

Las llegadas en las últimas horas de Carlos Soler y Yangel Herrera han cubierto la nómina de centrocampistas, por lo que Sergio tendrá que repartir muy bien los minutos para tener a todos enchufados. Con Gorrotxategi y Turrientes como pivotes, en las posiciones más avanzadas de la zona ancha el irundarra cuenta con Sucic, Zakharyan, Goti, Yangel y Soler para dos puestos, además de Brais. Ello sin contar con que Kubo y Oyarzabal también pueden actuar en la mediapunta.