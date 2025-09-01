Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais cuenta con una importante oferta de Arabia

El mercado saudí cierra el día 11 y no parece que el deseo del Celta por recuperarle vaya a materializarse

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:09

Brais Méndez tiene encima de la mesa una importante oferta del fútbol saudí que podría hacerle replantearse su continuidad en la Real Sociedad. En su ... caso, la operación no tendría que ejecutarse de inmediato en las próximas horas, ya que el mercado en Arabia cierra el día 11. Al contrario que otros jugadores de la Real que sí han estado en la rampa de salida este verano, casos de Becker, Javi López, Sadiq, Traoré y Odriozola, por ejemplo, y no han tenido dorsal hasta ahora, él si ha entrado en los planes de Sergio Francisco, que lo alineó de titular en la primera jornada en Mestalla y entró de suplente tanto contra el Espanyol como frente al Oviedo. Es decir, es un futbolista con el que se cuenta.

