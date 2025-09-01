Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:12 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

Yangel Herrera ya es oficialmente nuevo jugador de la Real Sociedad. El venezolano firma hasta el 30 de junio de 2030 y se convierte en el tercer fichaje del verano a la espera de Carlos Soler, que será el cuarto antes del cierre de mercado de este lunes a las 23.59 horas. El internacional vinotinto aterrizó en Donostia en la noche del domingo acompañado de su mujer y su hija y fue recibido por Erik Bretos y Gorka Larrea.

La Real ha anunciado el acuerdo de una manera ingeniosa. Jon Mikel Aramburu, con el que comparte una gran amistad además de selección y país, se ha grabado un vídeo en el Hotel Costa Vasca, donde pernocta Yangel. «Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué pena que no nos podamos ver en esta concentración, pero bueno. Oye, ¿cuándo llegas? Estás tardando mucho ya, ¿no? Sí, sí, que el mercado cierra ya. Eh, ¡quién anda ahí!», dice Aramburu cuando se abre el ascensor del hotel y ve llegar a Herrera.

El siguiente vídeo que ha subido la Real ya es con Yangel Herrera en el vestuario de Anoeta con una camiseta hasta 2030. «Tranquilo hermano, ya estoy aquí. Aupa Real!», dice el internacional vinotinto. Herrera se sometió a las pruebas médicas el sábado, aunque tendrá que esperar para debutar puesto que se encuentra lesionado. Durante el parón no irá con Venezuela y tampoco podrá jugar contra el Real Madrid en la vuelta a la competición. Habrá que ver cómo evoluciona.

Las claves del fichaje

La Real Sociedad abonará al Girona 11 millones más uno en variables por el fichaje de Yangel, y el mediocentro firma hasta 2030, es decir, cinco temporadas. En la operación finalmente no ha entrado Sadiq Umar, porque el nigeriano no quiso fichar por el Girona, que le quería traspasado.

Yangel llega lesionado y no podrá entrenarse durante las próximas semanas con el equipo. No ocupa plaza de extracomunitario porque el año pasado logró el pasaporte español.

Temas

Real Sociedad de Fútbol