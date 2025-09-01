La Real recibirá una cantidad cercana a los 4,5 millones por Traoré

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

La Real Sociedad y el Paris FC harán oficial en las próximas horas la llegada de Hamari Traoré al conjunto parisino después de que el recién ascendido a la Ligue 1 subiera su oferta en los últimos días de mercado. Según ha podido saber este periódico, el Paris FC finalmente abonará una cifra cercana a los 4,5 millones de euros después de aumentar la oferta inicial puesto que la entidad txuri-urdin no tenía necesidad de vender al lateral. Del mismo modo, la lesión de Rupérez ha trastocado algo los planes de la dirección deportiva y de Sergio en particular en estas primeras jornadas porque el de Antsoain apunta a estar más cerca del primer equipo de lo que se esperaba en un principio.

Volviendo a la operación Traoré, también hay medio millón más en variables por objetivos, por lo que en lo económico la salida del maliense es casi imposible que sea mejor porque se trata de un futbolista de 33 años, con una lesión grave de rodilla muy reciente y que termina contrato dentro de nueve meses. Traoré ha tenido muchas dudas de aceptar o no la oferta puesto que los primeros contactos entre el Paris FC y su entorno se produjeron a mediados de julio. Desde entonces ha estado analizando la oferta puesto que se encontraba muy feliz en Donostia.

El nuevo contrato del maliense también ha tenido que ver para que se terminara decantando por la oferta parisina. Según fuentes del entorno del futbolista, si Traoré salía de la Real era solo para jugar en la Ligue 1, liga que conoce a la perfección y es donde ha hecho la mayor parte de su carrera. El ya ex jugador txuri-urdin se marchó el domingo hasta París para firmar un contrato de dos temporadas con una tercera más opcional, mientras que las condiciones económicas son francamente buenas en lo personal.

Se despide así un futbolista que pese a que solo ha estado dos temporadas en Donostia ha causado cierta unanimidad en la afición de la Real. La carisma y la cercanía del maliense cayeron de pie en un vestuario que pierde a uno de sus referentes, al menos en el apartado humano.