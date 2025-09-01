Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sheraldo Becker celebra un gol ante el Dinamo de Kiev en Anoeta. JOSE MARI LÓPEZ

Becker se acerca a Osasuna

El conjunto rojillo es el mejor colocado en las horas previas al fin del mercado para hacerse con el internacional por Surinam

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:52

Osasuna ha apretado el acelerador por hacerse con los servicios de Sheraldo Becker, que todo apunta a que abandonará la Real Sociedad en las horas que quedan de este mercado. El internacional por Surinam sabe desde hace semanas que no entra en los planes de Sergio Francisco para la presente temporada y que tenía que buscarse su futuro fuera de San Sebastián. Con contrato en vigor hasta 2026, son varios los clubes que han contactado con su entorno para contratarle, aunque hasta ahora no había fructificado ninguno de esos movimientos.

Formado en la cantera del Ajax y con pasado en el Unión Berlín, del que llegó a la Real hace año y medio para cubrir la salida de Momo Cho, varios clubes de su país han preguntado por su situación, aunque el jugador quería seguir en LaLiga y ahí Rayo Vallecano y Mallorca parecían estar en ventaja para ficharle. Sin embargo, Osasuna ha entrado con fuerza en esa pelea en las últimas horas y ahora parece el mejor colocado de los tres.

Becker, por el que la Real abonó algo menos de 3 millones de euros al Unión Berlín en enero de 2024, ha jugado 54 partidos con la elástica txuri-urdin, con la que ha marcado 6 goles y firmado 5 asistencias. El tanto más recordado fue el que hizo la pasada campaña al Barcelona en Anoeta y que a la postre supuso el triunfo blanquiazul (1-0).

