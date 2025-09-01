El último día de mercado de la Real, en directo

09:57

El cierre, a las 23.59 horas

Tras tres meses de una ventana de fichajes muy estancada, las últimas horas están llamadas a desencallar operaciones, en la Real y en el resto de equipos. La Real tratará de dar salida a Sadiq, Becker, Odriozola y Traoré, que ya viajó a la capital de Francia para fichar por el Paris FC pero aún no es oficial y, por otro lado, se espera hacer oficiales las contrataciones de Yangel Herrera, que llegó anoche a Donostia y a Carlos Soler. No se descartan sorpresas, sobre todo en lo que a salidas hace referencia