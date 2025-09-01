Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler

El último día de mercado de la Real, en directo

El club txuri urdin debe realizar numerosas operaciones de entrada y salida de jugadores en este lunes 1 de septiembre en el que se cierra la ventana veraniega de contrataciones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:24

El esperado último día de mercado ha llegado a la Real le quedan muchos deberes por hacer. Se esperan unas horas frenéticas en lo que a entradas y salidas hace referencia y un aluvión de comunicados oficiales que anuncien contrataciones, ventas, cesiones o rescisiones de contrato. No se descartan las sorpresas en este 'rush' final.

10:14

Llega Soler

La llegada de Carlos Soler está prevista a las 10.30 horas al Hotel Costa Vasca. La Real abonará seis millones al PSG por el 50% de sus derechos

10:10

Dos altas y siete bajas confirmadas

De momento, hay dos altas y siete bajas de jugadores confirmadas.

Altas : Caleta-Car (Lyon) y Guedes (Wolves)

09:57

El cierre, a las 23.59 horas

Tras tres meses de una ventana de fichajes muy estancada, las últimas horas están llamadas a desencallar operaciones, en la Real y en el resto de equipos. La Real tratará de dar salida a Sadiq, Becker, Odriozola y Traoré, que ya viajó a la capital de Francia para fichar por el Paris FC pero aún no es oficial y, por otro lado, se espera hacer oficiales las contrataciones de Yangel Herrera, que llegó anoche a Donostia y a Carlos Soler. No se descartan sorpresas, sobre todo en lo que a salidas hace referencia

El último día de mercado de la Real, en directo

09:53

Egun on!

Saludos. Se vienen horas frenéticas de despacho en la Real Sociedad y en muchos equipos de LaLiga y El Diario Vasco desea hacer un seguimiento instantáneo de lo que ocurre en este último día del mercado veraniego. Muchas operaciones por realizar y muchas entradas y salidas que hacer oficial. Bienvenidos

