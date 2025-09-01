El último día de mercado de la Real, en directo
El club txuri urdin debe realizar numerosas operaciones de entrada y salida de jugadores en este lunes 1 de septiembre en el que se cierra la ventana veraniega de contrataciones
San Sebastián
Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:24
El esperado último día de mercado ha llegado a la Real le quedan muchos deberes por hacer. Se esperan unas horas frenéticas en lo que a entradas y salidas hace referencia y un aluvión de comunicados oficiales que anuncien contrataciones, ventas, cesiones o rescisiones de contrato. No se descartan las sorpresas en este 'rush' final.
10:14
Llega Soler
La llegada de Carlos Soler está prevista a las 10.30 horas al Hotel Costa Vasca. La Real abonará seis millones al PSG por el 50% de sus derechos
10:10
Dos altas y siete bajas confirmadas
De momento, hay dos altas y siete bajas de jugadores confirmadas.
Altas : Caleta-Car (Lyon) y Guedes (Wolves)
Bajas : Magunazelaia (Eibar), Zubimendi, (Arsenal), Olasagasti (Levante), Carlos Fernández (Mirandés), Pacheco (Alavés), Urko (Espanyol) y Javi López (Oviedo).
Yangel Herrera (Girona) y Carlos Soler (PSG) serán nuevos jugadores realistas y se espera la salida de Sadiq, Becker, Traoré y quizá Odriozola. Tampoco se descarta alguna más de jugadores de un mediocampo excesivamente poblado.
09:57
El cierre, a las 23.59 horas
Tras tres meses de una ventana de fichajes muy estancada, las últimas horas están llamadas a desencallar operaciones, en la Real y en el resto de equipos. La Real tratará de dar salida a Sadiq, Becker, Odriozola y Traoré, que ya viajó a la capital de Francia para fichar por el Paris FC pero aún no es oficial y, por otro lado, se espera hacer oficiales las contrataciones de Yangel Herrera, que llegó anoche a Donostia y a Carlos Soler. No se descartan sorpresas, sobre todo en lo que a salidas hace referencia
09:53
Egun on!
Saludos. Se vienen horas frenéticas de despacho en la Real Sociedad y en muchos equipos de LaLiga y El Diario Vasco desea hacer un seguimiento instantáneo de lo que ocurre en este último día del mercado veraniego. Muchas operaciones por realizar y muchas entradas y salidas que hacer oficial. Bienvenidos
-
