«Quizá las llegadas de Yangel y Soler tienen que ver con la posible salida de Brais a Arabia»

Maite Jiménez Lunes, 1 de septiembre 2025

La Real Sociedad se volvió de vacío de su visita a Oviedo. Y es que los de Paunovic se llevaron los tres puntos ante un conjunto txuri-urdin al que le faltaron las ideas en ataque durante la segunda mitad. La derrota del Carlos Tartiere hace que los de Sergio se hayan ido al parón de selecciones con apenas dos puntos en su casillero, sumados ante Valencia y Espanyol respectivamente. El próximo emparejamiento ya no será tan fácil, ya que la próxima semana recibirán al Real Madrid.

Sea como fuere, antes de ello la Real Sociedad debera concretar las altas y bajas de su plantilla, tema del que Maite Jiménez, Miguel González y Beñat Barreto, periodistas de El Diario Vasco, han dado buena cuenta en el nuevo episodio de Goazen Reala! Con Yangel Herrera y Carlos Soler ya confirmados, la que más llama la atención es la oferta que ha recibido Brais Méndez desde Arabia. Sigue todos los movimientos del mercado en el directo de Diariovasco.com.

Todos los programas de Goazen Reala!

