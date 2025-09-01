Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente Jokin Aperribay y Yangel Herrera escenifican el nuevo acuerdo hasta 2030 del jugador venezolano. RS
Real Sociedad

Yangel Herrera: «La Real Sociedad es un paso grande para mi carrera»

El venezolano habla como nuevo jugador txuri-urdin tras firmar este lunes hasta el 30 de junio de 2030

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:39

Yangel Herrera habla ya como nuevo jugador de la Real Sociedad. El club ya ha oficializado el fichaje del venezolano hasta junio de 2030 ... mientras que en la mañana de este lunes ha firmado su contrato en Anoeta acompañado de Jokin Aperribay, Erik Bretos, su mujer y su hija. Herrera entiende que «es un paso grande para mi carrera. Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y yo creo que la Real es un gran club para hacerlo. La verdad es que estoy muy contento y feliz de poder estar aquí», dice el internacional en la web del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Yangel Herrera: «La Real Sociedad es un paso grande para mi carrera»

Yangel Herrera: «La Real Sociedad es un paso grande para mi carrera»