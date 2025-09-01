Yangel Herrera: «La Real Sociedad es un paso grande para mi carrera»

Yangel Herrera habla ya como nuevo jugador de la Real Sociedad. El club ya ha oficializado el fichaje del venezolano hasta junio de 2030 ... mientras que en la mañana de este lunes ha firmado su contrato en Anoeta acompañado de Jokin Aperribay, Erik Bretos, su mujer y su hija. Herrera entiende que «es un paso grande para mi carrera. Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y yo creo que la Real es un gran club para hacerlo. La verdad es que estoy muy contento y feliz de poder estar aquí», dice el internacional en la web del club.

El vinotinto aterriza a un nuevo vestuario en el que tiene un gran amigo. Jon Mikel Aramburu, compatriota y compañero en la selección, mantiene una estrecha amistad con el nuevo fichaje de la Real. «Estas últimas semanas he hablado mucho con Aramburu para preguntarle muchas cosas de la ciudad, del club. La verdad que los dos tenemos una relación cercana. Quería que se diera este movimiento para estar juntos aquí», apostilla sonriente el flamante fichaje.

La Real esta temporada no juega competición europea, reto que se pone entre ceja y ceja Herrera. «La Real lleva cinco o seis años que en España es un club bastante grande, que compite cada partido y que siempre pelea por las plazas europeas. Eso para mí es un reto bonito y lo afronto con ilusión». El internacional ha añadido que «no he dudado cuando ha salido la opción he querido venir aquí».

Sergio ya tiene el perro de presa que demandaba para completar una gran plantilla a la que ahora tiene que sacar el máximo rendimiento. «Soy un jugador del centro del campo, que puedo ocupar distintas posiciones. A la Real le pudo aportar energía, ganar duelos, llegada al área... También aporto bastante intensidad a la hora de competir», dice desde el vestuario de Anoeta que conocerá el sábado 13 ante el Real Madrid.

Eso sí, Herrera tendrá que esperar para debutar puesto que actualmente se encuentra lesionado. «Lo estoy deseando. Vengo con muchas ganas e ilusión y quiero mostrarles el jugador que soy para ayudar a la Real a hacer cosas importantes. Estoy deseando presentarme a la afición». Como sueño, Herrera desea «conseguir un título con este club, es un sueño. Y poder meter a la Real en Europa que es donde ha estado todos estos años», sentencia.