Álvaro Odriozola, en un entrenamiento en Zubieta.

Odriozola, inscrito en la Real Sociedad sin dorsal

El jugador ha tenido sondeos de algún equipo pero las conversaciones no avanzaron

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:18

Uno de los futbolistas de la Real Sociedad que tenía posibilidad de salir durante estos últimos días de mercado era Odriozola, aunque finalmente el jugador ... se queda en el club txuri-urdin puesto que ayer a las 22.00 horas fue inscrito en la Liga. Otra cosa es que la Real le asigne dorsal puesto que de momento el club no ha hecho oficial que le asigne número y todavía hay otros mercados abiertos en la primera semana de septiembre.

