Odriozola, inscrito en la Real Sociedad sin dorsal

Uno de los futbolistas de la Real Sociedad que tenía posibilidad de salir durante estos últimos días de mercado era Odriozola, aunque finalmente el jugador ... se queda en el club txuri-urdin puesto que ayer a las 22.00 horas fue inscrito en la Liga. Otra cosa es que la Real le asigne dorsal puesto que de momento el club no ha hecho oficial que le asigne número y todavía hay otros mercados abiertos en la primera semana de septiembre.

El lateral, que no contaba para la Real tal y como informó este periódico a principios de mercado, finalmente no ha conseguido encontrar una solución.

Con contrato hasta 2029 y pese a que él también estaba interesado en abandonar el club puesto que sabe que no va a tener minutos, ha tenido sondeos de algún equipo pero las conversaciones no avanzaron. Su elevado sueldo rechaza de primeras a la mayoría de equipos. Salvo que salga a algún mercado exótico, el canterano seguirá siendo txuri-urdin.