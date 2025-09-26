Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Inés Rodríguez Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

El primer fin de semana del otoño se presenta con una amplia oferta cultural. Aún queda un poco de Zinemaldia, hay conciertos muy interesantes en Iru y Oñati y además Mendira retoma sus salidas este sábado con un paseo por Oriamendi. Tú decides qué plan se adapta más a tus gustos. Estas son nuestras propuestas.

1 Cine Disfrutando del Zinemaldia hasta el final

El sábado diremos adiós a la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián pero todavía quedan muchas sopresas. Hoy lelga Jennifer Lawrences y esta noche tendrá lugar la gala en la que se le entregará el premio Donostia. Además ya se ha dado a conocer la película sorpresa de este año. Será el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. La película del director mexicano, estrenada en Venecia y con el actor de origen vasco Jacob Elordi en el reparto se proyectará el viernes en el Principal (21.45 horas) y en el Victoria Eugenia (22.30), y el sábado en la gran pantalla del Velódromo (18.00 horas). Puedes seguir toda la actualidad del Zinemaldia en nuestra página web.

2 Música Noche festivalera en Dabadaba

La sala Dabadaba de Donostia no quiere quedarse fuera del glamour y proyecta para este sábado noche una velada que se mueve entre el calor del house y la tensión del techno, pasando por groove, soulful y garage del bueno. Las DJ's Nahhomie, Sama Yax y Bihotza serán las encargadas de poner el ritmo a la noche. Tres formas distintas de entender la pista. Una misma misión: que no pares de bailar.

3 Otros conciertos Janus Lester y Bulego ponen el ritmo

Viernes de conciertazos. El dúo Isora, que experimenta desd eel flamenco hasta la electrónica, y Janus Lester con su pop alegre y divertido conforman la segunda jornada de Irun Zuzenean, festival que hoy a las 21.00 horas abre en el CBA Centro de Cultura y Creatividad, renombrado ahora Irun Zuzenean Aretoa, el segundo fin de semana. Todavía quedan entradas por 16 euros. (Más información)

Y en Oñati, la cuenta atrás de los sanmigueles apura los últimos días y arranca esta noche por todo lo alto con Bulego. El concierto de la banda que lidera Tom Lizarazu en la plaza (22.30 horas) ha despertado expectación. Y no es para menos, ya que es uno de los grupos de más tirón en la escena euskaldun. Su éxito, combinando sin prejuicios pop y electrónica, es tal, que han decidido tomarse un respiro y alejarse un año de los escenarios. (Más información)

4 Danza en Irun No te pierdas Tio Teroren Semeak, diversión para todas las edades

Girabira, el programa de jornadas temáticas en parques, regresa con un nuevo escenario, el parque de El Pinar de Irun. La cita, que tendrá la danza como hilo conductor, será este domingo 27 y tiene a un protagonista que gusta a pequeños y mayores. El grupo de dantzaris Tio Teroren Semeak lleva a Irun su último proyecto 'Haurreskolari'. El grupo, formado por nada menos que dieciséis componentes, cuenta con una puesta de escena es muy visual en la que es imposible no acabar moviendo los pies y dando a las palmas.

La jornada también incluirá dos talleres. A partir de las 17.00 horas con el taller sobre baile que impartirá Uikan Dantza Taldea y a continuación otro de creatividad con Miren González de Marte Laborategia. (Más información)

5 Un baño de naturaleza Puertas abiertas en el Parque Natural de Bertiz

Este sábado 27 de septiembre se celebra el Día de puertas abiertas del Parque Natural del Señorío de Bertiz y con tal motivo el acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito, y se ofrecerán varias actividades que invitan a conocer y disfrutar de todo lo que ofrece Bertiz. (Más información)

6 Eibar Euskera y sidra en la fiesta de Eta Kitto!

La ciudad volverá a volcarse este sábado con una de sus citas más populares y queridas: la fiesta organizada por la asociación Eta Kitto! Euskara Elkartea, heredera directa del antiguo Sagardo Eguna, que estrena nueva denominación y un programa pensado para sacar el euskera a la plaza, impulsar un ambiente euskaldun y fomentar la vida comunitaria en torno a la cultura vasca. La jornada se desarrollará en la plaza de Unzaga en dos franjas horarias, de 12.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 20.00 horas, con la participación de sidrerías, música y exhibiciones populares que darán color y sabor al corazón de Eibar. (Más información)

7 Literatura Novedades para este otoño

Sorpresas, muchas sorpresas, y aún más novedades trae el otoño literario en euskera. Y eso que en lo que va de año ya se han presentado cerca de 70 libros. Bien con originales o traducciones, los escaparates de las librerías volverán a acumular miradas y quien quiera dejar de lado las pantallas para apostar por el papel tendrá donde elegir. La novela sigue siendo la principal oferta, aunque algo menos 'negra' que otros años, destaca que el ensayo mantiene el pulso y baja algo el cómic tras unos años de auge.

La vuelta de Bernardo Atxaga a la novela con 'Enarak' (Pamiela), genero al que el propio escritor cerró la puerta en 2021, es la principal sorpresa. Pero también llegan Eider Rodriguez, Katixa Agirre, Harkaitz Cano o Arantxa Urretabizkaia, por mencionar algunos escritores de una lista inabarcable.

8 Soraluze Cuentos del mundo en las calles del pueblo

Soraluze acoge este sábado una segunda edición del Munduko Ipuinen Eguna o Día de los Cuentos del Mundo; una iniciativa que volverá a llenar las calles del pueblo de lenguas e historias de diferentes lugares del planeta.

El programa del II Día de los Cuentos del Mundo de Soraluze se pondrá en marcha en Plaza Berria, que de 11.00 a 14.00 horas albergará un rincón de biblioteca y una feria. Quienes se acerquen hasta allí podrán ver, leer o comprar cuentos del mundo (tanto para niños y niñas como para personas adultas).También será a las 11.00 horas cuando darán comienzo las sesiones de cuentacuentos, que estarán dirigidas a las personas de todas las edades. (Más información)

9 Mendira Salida por Miramon y Oriamendi este sábado

Mendira, el canal de senderismo de El Diario Vasco, da la bienvenida a la temporada de excursiones en otoño, tras la suspensión de la cita de la semana pasada. La ruta propuesta para abrir el calendario de salidas tendrá lugar este sábado, 27 de septiembre, y el destino es Oriamendi en Donostia. Todos los asistentes a la salida montañera, organizada con la colaboración de Aena, recibirán un obsequio. (Más información).

10 Agenda Y además...

Además tienes toda la agenda con los conciertos, exposiciones, conferencias y obras de teatro para hoy y los próximos días en cada localidad de Gipuzkoa disponibles en la agenda cultural y de eventos de El Diario Vasco. También puedes revisar nuestra sección de planes para ver lo que se mueve en todo el territorio. Y si lo que quieres es pasar un rato tranquilo en el sofá, prueba la sección de Pasatiempos.

Información práctica para organizarte el fin de semana:

