Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La visita guiada por el jardín tendrá lugar por la tarde. A.D.C.

Baztan Bortziriak

El Parque Natural de Bertiz celebra mañana su Día de puertas abiertas

El acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito y se ofrecerán varias actividades

A. D. C.

bertizarana.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

Mañana sábado 27 de septiembre se celebra el Día de puertas abiertas del Parque Natural del Señorío de Bertiz y con tal motivo el acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito, y se ofrecerán varias actividades que invitan a conocer y disfrutar de todo lo que ofrece Bertiz.

Durante todo el sábado el acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito. Además, de 11.00 a 14.00 horas se celebrará una Feria de artesanía local de la mano de la Asociación Argitxu, en la zona del merendero. De 11.00 a 11.45 horas se llevará a cabo una visita guiada en castellano por el Palacio del Señorío de Bertiz. Esta actividad también es gratuita, pero como las plazas son limitadas, requiere inscripción previa. De 12.00 a 13.45 horas tendrá lugar un Taller de Cianotipia de la mano de Inés Alba, artista e ilustradora, que dará conocer esta técnica artística mediane el uso de plantas, flores y el sol. Como la anterior, esta actividad también es gratuita y hay que inscribirse con antelación. De 12.30 a 13.15 horas. se llevará a cabo una segunda visita guiada al Palacio del Señorío, esta vez en euskera. Para participar en esta actividad gratuita hay que inscrirse previamente.

Por último, de 16.00 a 17.30 horas tendrá lugar una visita guiada al Jardín Histórico-Artístico. El punto de encuentro será la caseta de información. Para más información e inscripciones a las actividades se puede escribir a cinberti@navarra.es y llamar al 948 59 24 21.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Parque Natural de Bertiz celebra mañana su Día de puertas abiertas

El Parque Natural de Bertiz celebra mañana su Día de puertas abiertas