El Parque Natural de Bertiz celebra mañana su Día de puertas abiertas

Mañana sábado 27 de septiembre se celebra el Día de puertas abiertas del Parque Natural del Señorío de Bertiz y con tal motivo el acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito, y se ofrecerán varias actividades que invitan a conocer y disfrutar de todo lo que ofrece Bertiz.

Durante todo el sábado el acceso al Jardín Histórico-Artístico será gratuito. Además, de 11.00 a 14.00 horas se celebrará una Feria de artesanía local de la mano de la Asociación Argitxu, en la zona del merendero. De 11.00 a 11.45 horas se llevará a cabo una visita guiada en castellano por el Palacio del Señorío de Bertiz. Esta actividad también es gratuita, pero como las plazas son limitadas, requiere inscripción previa. De 12.00 a 13.45 horas tendrá lugar un Taller de Cianotipia de la mano de Inés Alba, artista e ilustradora, que dará conocer esta técnica artística mediane el uso de plantas, flores y el sol. Como la anterior, esta actividad también es gratuita y hay que inscribirse con antelación. De 12.30 a 13.15 horas. se llevará a cabo una segunda visita guiada al Palacio del Señorío, esta vez en euskera. Para participar en esta actividad gratuita hay que inscrirse previamente.

Por último, de 16.00 a 17.30 horas tendrá lugar una visita guiada al Jardín Histórico-Artístico. El punto de encuentro será la caseta de información. Para más información e inscripciones a las actividades se puede escribir a cinberti@navarra.es y llamar al 948 59 24 21.