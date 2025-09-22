Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ainara Rubio, Nuria Alzaga, Miren González y Pía Alzaga presentaron este lunes el programa del Girabira del sábado.

Irun

Girabira llevará al parque de El Pinar una jornada dedicada a la danza

La programación prevista para este sábado incluye el espectáculo de Tio Teroren Semeak y talleres a cargo de Marte Laborategia y Uikan

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

Girabira, el programa de jornadas temáticas en parques, regresa para hacer un poco más llevadera la vuelta al cole y lo hace estrenando un ... nuevo escenario: el parque de El Pinar acogerá este sábado, día 27, la cita organizada por Txikis del Bidasoa en colaboración el Ayuntamiento. Será la tercera de esta temporada y que tendrá la danza como hilo conductor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Girabira llevará al parque de El Pinar una jornada dedicada a la danza

Girabira llevará al parque de El Pinar una jornada dedicada a la danza