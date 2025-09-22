Girabira llevará al parque de El Pinar una jornada dedicada a la danza

Girabira, el programa de jornadas temáticas en parques, regresa para hacer un poco más llevadera la vuelta al cole y lo hace estrenando un ... nuevo escenario: el parque de El Pinar acogerá este sábado, día 27, la cita organizada por Txikis del Bidasoa en colaboración el Ayuntamiento. Será la tercera de esta temporada y que tendrá la danza como hilo conductor.

«Aunque estamos despidiendo el verano en Irun no dejamos de hacer planes», apuntaba la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, en la presentación de la jornada. Agradeció la implicación de Txikis del Bidasoa y los demás colaboradores, subrayando que «cada vez somos más familias las que acudimos a Girabira y no sólo para hacer una actividad» de las que se proponen en el programa, «sino para pasar la tarde completa».

17 00. Taller de danza a cargo de Uikan Dantza. A continuación, Miren González de Marte Laborategia dirigirá un taller creativo.

19 00. Tio Teroren Semeak ofrecerán el espectáculo 'Harreskolari'.

En el caso de la del sábado que viene, habrá actividades a partir de las 17.00 con el taller sobre baile que impartirá Uikan Dantza Taldea: la invitación a participar en esta actividad que une la danza con la diversión y la experimentación se extiende tanto a txikis como mayores.

El siguiente taller, en este caso a cargo de Marte Laborategia, está dirigido también a ambos perfiles: Miren González plantea la actividad en base a «la danza y el movimiento», y propondrá a los participantes crear, mediante «piezas geométricas» y la técnica del collage, crear «sus propios personajes con su propia composición», explicó en euskera. No es necesario realizar inscripción previa para participar en cualquiera de los dos talleres, que son gratuitos.

Un espectáculo «muy visual»

Girabira se completará, como es habitual, «con un espectáculo», señaló Pía Alzaga, de Txikis del Bidasoa. En esta ocasión correrá a cargo de Tio Teroren Semeak, que mostrará «su nuevo proyecto, que se llama 'Haurreskolari'. Nos pareció que este momento», al inicio del nuevo curso, «era el indicado» para escenificar este título. «Lo mejor de Tio Teroren Semeak es que consiguen conectar con los intereses de diferentes franjas de edad», desde niños hasta adultos. «Además, utilizan el humor, que siempre es un componente interesante». Además, al estar el grupo formado por nada menos que dieciséis componentes «la puesta de escena es muy visual», añadió Nuria Alzaga.

Las organizadoras recordaron que en caso de mal tiempo, la jornada no se suspenderá, sino que se buscará una alternativa a cubierto. Así se hizo en la cita previa, a finales de agosto, cuando la programación se trasladó al patio cubierto del colegio Eguzkitza. En cualquier caso, «animamos a las familias a traerse la merienda y a disfrutar de una tarde en familia», apuntó Ainara Rubio, de Txikis del Bidasoa. Además de las actividades citadas, Girabira instalará también un pequeño espacio de juego para los niños y niñas más pequeños.

A la espera de Txikimusika

Girabira cerrará la temporada el 12 de octubre, con el Txikimusika que se celebrará en el parque Mendibil. La cita dedicada a la música ha sido una de las señas de identidad a lo largo de la década que lleva en marcha la iniciativa. La programación concreta se anunciará próximamente.