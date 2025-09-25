Bulego eleva la temperatura festiva

La cuenta atrás de los sanmigueles apura los últimos días, y tras todo el mes calentando motores, el último fin de semana pre-fiestas ... arranca esta noche por todo lo alto con Bulego.

El concierto de la banda que lidera Tom Lizarazu en la plaza (22.30 horas) ha despertado expectación. Y no es para menos, ya que es uno de los grupos de más tirón en la escena euskaldun. Su éxito, combinando sin prejuicios pop y electrónica, es tal, que han decidido tomarse un respiro y alejarse un año de los escenarios. «Necesitamos parar para tomar perspectiva, renovar fuerzas y abordar nuevas propuestas musicales» han explicado.

Este viernes

Plaza A las 22.30 Bulego.

Este sábado

Txosnas 18.00 elektrotxaranga. 22.00 Pilt, Aingura , Euskoprincess y DJ Keneth.

El domingo, Mikel Aozaraza

Plaza 20.15 y después de la tamborrada romería con Sukar.

Txosnas Andrigina Drag Show.

Lunes, San Mige Eguna

Plaza 20.00 'Remember Queen'.

Martes, Bixamona de San Migel

San Martín Egoitza 11.00 Ribera Canta.

Jardines de Lazarraga 13.00 Ribera Canta.

Plaza 20.15 Roberto Etxeberria.

3 octubre

Atzeko Kale 19.30 La Furia.

Txosnas 20.00 Sol Band.

4 octubre Herri Eguna

Por las calles 11.00 Trikitilaris y acordeonistas de Musika Eskola junto al grupo de txistularis y Tolosako Gaiteroak. 18.00 elektrotxaranga desde el gaztetze a las txosnas.

Atzeko Kale 18.30 Zatekeen.

Plaza A las 20.00 Bide batez.

Txosnas A las 20.00 Letagin, Mibuenabentura y Emaion. Luego, DJ Villatek y DJ Motx.

5 octubre, Domingo Rosario

Plaza 13.00 'Rock banda' con Iker Martínez de Zuazo, Iratxe Egaña, Aran Saiz y la Banda.

Atzeko Kale 19.00 The taverners.

Plaza 20.00 Orquesta Meteoro.

Txosnas 20.00 Nhil.

6 octubre. Bixamon de Rosario

Por las calles 18.00 Rockalean.

Txosnas 18.00 Dibertsioak, conciertos de versiones.

Plaza 20.00 Puro Relajo.

Pero antes se han embarcado en una gira de despedida temporal que ofrece su última parada en el territorio. Este sábado actuarán en Londres, el jueves y el viernes en Barcelona y Madrid y el 19 de octubre en Pamplona, cerrando tour en noviembre con tres conciertos en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En 2019, cuando estos azkoitiarras crearon Bulego, seguramente ni en sus sueños más optimistas imaginarían que en tan solo 6 años alcanzarían el éxito que han tenido. Su autenticidad y energía en directo les han catapultado a la fama y llenan allá donde van con una mezcla de pop melódico, electrónica suave y espíritu comunitario .

Desde un principio apostaron por el pop y por la libertad como actitud frente a la vida y también como base para su música. Nunca les ha avergonzado decir que son «poperos» en la rockera escena euskaldun. Consideran que los prejuicios que hay hacia los géneros musicales son cosa del pasado y por eso crean sus canciones siguiendo sus impulsos y sus gustos «queremos disfrutar nosotros y hacer disfrutar» dicen, y lo han conseguido.

A lo largo de sus 6 años de trayectoria, la banda de Tom Lizarazu (voz y guitarra), Ruben Lizarralde (guitarra), Xabi Arrieta(batería) y Elba Azpillaga (teclados) ha publicado 3 discos. Ha actuado en festivales como Bilbo BBK Live, Sonorama, Muwi, EHZ o el jazzaldi donostiarra y ofrecido conciertos en Finlandia, Bruselas, Lisboa, París, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Galicia y Asturias, entre otros. Este año incluso ha cruzado el Atlántico y actuado en San Francisco, Sacramento, Boise y Los Ángeles.

Mañana vuelan a Londres, donde compartirán cartel con Zea Mays, pero antes, esta noche, quieren llenar la plaza.

Y si este viernes Bulego calienta la cuenta atrás, este sábado el protagonismo pasa a Euskal Herriko Casteller Taldea, las auzolinpiadak, los conciertos de las txosnas y la pelota.

Castellers y y auzolinpiadak

La demostración de fuerza, equilibrio, unión, disciplina y destreza de los castillos humanos eus- kaldunes de corazón catalán será de 12.00 a 14.00 horas y tendrá formato de taller-exhibición.

Un poco antes, a las 11.00, arrancarán las 'auzolinpiadak' que organizan las txosnas, retando a las comisiones de fiestas de los distintos barrios. Los originales desafíos se cerrarán con una animada comida a las 14.00.

Por la tarde, mientras el frontón de la plaza acoge las finales del torneo local de pelota, una elektrotxaranga ambientará las txosnas, que a partir de las 22.00 acogerán los conciertos de PILT, Aingura, Euskoprincess y a DJ Keneth.

La música tendrá una destacada presencia tanto en los inminentes sanmigueles como en los Errosaixuak. Habrá desde la aportación de local de txistularis, banda, y grupos de Jose de Azpiazu Musika Eskola, a rock, folk, jotas, djs, romerías, tributos, bailables, trikitixa...

En el primer asalto festivo, además de la cita de esta noche con Bulego, está dando que hablar el espectáculo 'Remember Queen' del lunes, un homenaje a la mítica banda británica y a su carismático líder Freddie Mercury.

En el segundo, además de Puro Relajo o Rockalean, destaca el concierto 'rockero' que la banda interpretará el domingo de Rosario junto a Iker Martínez de Zuazo, Iratxe Egaña (Sukena) y la pianista Arantzazu Saiz con versiones de clásicos de Bon Jovi, En Tol Sarmiento, Queen o The Rolling Stones.