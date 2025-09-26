Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Pinatxo, cantante de Janus Lester, durante el concierto de Sagüés. Aura Erro

Janus Lester mezclará diversión y experiencias íntimas en Irun

El dúo Isora, que experimenta desdeel flamenco hasta la electrónica, completala segunda jornadade Irun Zuzenean

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00

Con aquella coreografía 'dap dap', el baile que acompañaba los coros de la canción del mismo nombre del primer disco Janus Lester, presentaron su lado ... más divertido, demostraron que eran un grupo alegre con el que disfrutar. Buena música que recogieron en 'Ez gaitzala loak harrapatu' (Ginmusika, 2022) y directo trabajado. Lo confirmaron con el segundo trabajo, 'Lore' (Ginmusika, 2024) refrendaron todo lo que se esperaba de ellos y presentaron, además, otra madurez. «habla de la esperanza, pero también del dolor», explicaron en la entrevista a este medio para presentar el segundo álbum.

