Janus Lester mezclará diversión y experiencias íntimas en Irun

Con aquella coreografía 'dap dap', el baile que acompañaba los coros de la canción del mismo nombre del primer disco Janus Lester, presentaron su lado ... más divertido, demostraron que eran un grupo alegre con el que disfrutar. Buena música que recogieron en 'Ez gaitzala loak harrapatu' (Ginmusika, 2022) y directo trabajado. Lo confirmaron con el segundo trabajo, 'Lore' (Ginmusika, 2024) refrendaron todo lo que se esperaba de ellos y presentaron, además, otra madurez. «habla de la esperanza, pero también del dolor», explicaron en la entrevista a este medio para presentar el segundo álbum.

Ambos discos, así como otras canciones que han presentado –la versión de 'Bi Begi Bi Lore' junto a Nøgen es una delicia– son buen argumento para acudir a la segunda cita de Irun Zuzenean, festival que hoy a las 21.00 horas abre en el CBA Centro de Cultura y Creatividad, renombrado ahora Irun Zuzenean Aretoa, el segundo fin de semana. Todavía quedan entradas por 16 euros.

El concierto Cartel: Isora y Janus Lester.

Lugar: Irun Zuzenean Aretoa.

Día y hora: Viernes, a las 21.00 horas.

Entradas: 16 euros, desempleados 10,50 euros.

En el plano musical son capaces de fusionar instrumentos de viento, pianos y guitarras sin caer en el pastiche que tantas veces amenaza a quienes mezclan códigos sonoros tan distintos. Y no faltarán sorpresas, quizá en forma de colaboraciones o invitados en el escenario. Suele ser marca de la casa, como la interpretación de Garazi Esnaola en 'Nola hartu arnasa'.

Antes sonará Isora, que en lengua guanche significa «ver las raíces desde arriba». El dúo musical formado por Ainhoa Pérez Echepare y Álvaro Rey de Viñas apuesta por la tradición y la poesía como punto de partida del que «volar hacia la experimentación sonora». «Crean juntos un viaje que va desde el flamenco y el folclore ibérico hasta la electrónica y la improvisación», apuntan desde la organización de Irun Zuzenean.

Tulsa, Ariel Rot o Bebe

Para las siguientes dos semanas quedan tres citas. Las primeras dos en la sala Irun Zuzenean a partir de las 21.00 horas, el 3 de octubre con Tulsa y Santalla. 21.00 y el 4 de octubre con Bluehat y Ariel Rot. Las entradas, respectivamente, valdrán 10 y 19 euros. También habrá descuentos para desempleados o menores de 14 años, poseedores de Carnet joven y poseedores de carnet de familia numerosa.

El colofón del ciclo será el 11 de octubre a las 21.00 horas, con Bebe y Aysha y cambio de escenario, ya que será en la plaza San Juan.