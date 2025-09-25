Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sagardo Eguna llenará de ambiente este sábado en Unzaga.

Eibar

La fiesta de Eta Kitto! renovará este sábado el espíritu del Sagardo Eguna

La cita homenajea a Aintzane Agirrebeña e impulsa la convivencia en torno al euskera, la música y la cultura vasca

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

La ciudad volverá a volcarse este sábado con una de sus citas más populares y queridas: la fiesta organizada por la asociación Eta Kitto! ... Euskara Elkartea, heredera directa del antiguo Sagardo Eguna, que estrena nueva denominación y un programa pensado para sacar el euskera a la plaza, impulsar un ambiente euskaldun y fomentar la vida comunitaria en torno a la cultura vasca. La jornada se desarrollará en la plaza de Unzaga en dos franjas horarias, de 12.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 20.00 horas, con la participación de sidrerías, música y exhibiciones populares que darán color y sabor al corazón de Eibar.

