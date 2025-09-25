La fiesta de Eta Kitto! renovará este sábado el espíritu del Sagardo Eguna

La ciudad volverá a volcarse este sábado con una de sus citas más populares y queridas: la fiesta organizada por la asociación Eta Kitto! ... Euskara Elkartea, heredera directa del antiguo Sagardo Eguna, que estrena nueva denominación y un programa pensado para sacar el euskera a la plaza, impulsar un ambiente euskaldun y fomentar la vida comunitaria en torno a la cultura vasca. La jornada se desarrollará en la plaza de Unzaga en dos franjas horarias, de 12.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 20.00 horas, con la participación de sidrerías, música y exhibiciones populares que darán color y sabor al corazón de Eibar.

Uno de los momentos más destacados de esta edición será el homenaje a Aintzane Agirrebeña, una mujer muy vinculada a la promoción del euskera, que recibirá el reconocimiento público por su trayectoria de apoyo constante a la lengua vasca.

Para los organizadores, este gesto simboliza el objetivo central de la fiesta: visibilizar y agradecer el esfuerzo de quienes, a lo largo de los años, han contribuido a que el euskera se mantenga vivo en la calle, en las aulas y en la vida cotidiana de Eibar.

En esta ocasión participan seis sidrerías, entre ellas nombres como Lizagasar, Bereziartua, Oiarbide, Saizak y Juaristi Txiki, además de otra bodega invitada.

Los asistentes podrán degustar las sidras acompañadas de un pincho en el ambiente festivo de Unzaga. Los tickets cuestan 10 euros e incluyen un pañuelo, vaso y pincho, símbolos de identidad de la fiesta. Para quienes prefieran un consumo más sencillo, el pincho individual podrá adquirirse por 2 euros.

La animación correrá a cargo de múltiples propuestas musicales y culturales. Latuna Bando pondrá el ritmo con su actuación, a la que se sumarán los sonidos tradicionales de los trikitilaris y txalapartaris. También habrá espacio para las demostraciones más ligadas a la cultura de la sidra, como el lagar, la kirikoketa y la elaboración de mosto, acercando a mayores y pequeños las raíces de esta tradición que ha sido siempre más que una simple degustación de sidra: un acto de afirmación cultural.

El esfuerzo organizativo es notable. Más de 70 personas trabajan en la puesta en marcha de este evento, desde la coordinación logística hasta la preparación de las sidras, la venta de tickets o la organización de las actividades paralelas. La implicación del voluntariado y de la asociación Eta Kitto es una de las claves del éxito de una fiesta que, año tras año, logra movilizar a vecinos, hosteleros, asociaciones y familias enteras.

Nueva denominación

La nueva denominación de la fiesta responde a la voluntad de relforzar la identidad propia de Eta Kitto! Euskara Elkartea, que lleva décadas promoviendo iniciativas para acercar el euskera a todos los rincones de Eibar.

Como explican sus responsables, el cambio no es solo nominal: pretende resaltar que el objetivo último es crear un espacio compartido en euskera, más allá de la sidra, reforzando la dimensión social y lingüística del encuentro.

Desde su creación, la fiesta ha sido punto de encuentro intergeneracional en el que convergen la gastronomía, la música, la lengua y la convivencia. Con esta nueva etapa bajo el sello de Eta Kitto, se abre una fase en la que el protagonismo del euskera cobra aún mayor fuerza, y en la que se busca dar visibilidad a la riqueza cultural de la ciudad.

La asociación recuerda que la fiesta es también una oportunidad para vivir el euskera en la calle, creando un ambiente natural en el que hablar, escuchar y compartir en esta lengua.

La cita de este sábado en Unzaga se concibe como mucho más que un evento gastronómico, un ejercicio de compromiso colectivo, una manera de tejer comunidad y de mantener vivas las tradiciones en clave contemporánea.

El homenaje a Aintzane Agirrebeña, la participación de las sidrerías, la música, los juegos y la implicación de decenas de voluntarios son el mejor reflejo de cómo Eibar mantiene el pulso a su identidad cultural. Este sábado Unzaga será el escenario donde la sidra y el euskera se darán la mano bajo un mismo espíritu festivo.