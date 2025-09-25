Otoño entre libros, de la inesperada novela de Atxaga a lo último de Harkaitz Cano o Katixa Agirre Con Durangoko Azoka asomando al fondo, las librerías acogen mucha novela y ensayo en euskera, así como traducciones de lujo

Sorpresas, muchas sorpresas, y aún más novedades trae el otoño literario en euskera. Y eso que en lo que va de año ya se han presentado cerca de 70 libros. Bien con originales o traducciones, los escaparates de las librerías volverán a acumular miradas y quien quiera dejar de lado las pantallas para apostar por el papel tendrá donde elegir. La novela sigue siendo la principal oferta, aunque algo menos 'negra' que otros años, destaca que el ensayo mantiene el pulso y baja algo el cómic tras unos años de auge.

La vuelta de Bernardo Atxaga a la novela con 'Enarak' (Pamiela), genero al que el propio escritor cerró la puerta en 2021, es la principal sorpresa. Pero también llegan Eider Rodriguez, Katixa Agirre, Harkaitz Cano o Arantxa Urretabizkaia, por mencionar algunos escritores de una lista inabarcable.

Las golondrinas de Atxaga, parte del paisaje del viaje a Carboneras, en la costa de Almería, que inspiró el libro, son también un elemento clave del tejido narrativo. Llega en octubre.

Algo más tarde, en noviembre, Katixa Agirre presentará 'Barne zerbitzuak' (Elkar), una historia que reflejará las vivencias de mujeres «valientes» que visitaron a familiares presos «después de perder la guerra del 36» y, con los intercambios de mensajes, dieron pie a la 'red Álava'. Casi lo mismo que de aquellos espías se sabe del nuevo libro de Toti Martínez de Lezea. Solo que llegará y lo publicará «su editorial», Erein -también reeditará 'La abadesa',- y que estará en librerías en noviembre.

'Dena zulo bera zen' Autora: Eider Rodriguez. Editorial: Susa. Estilo: Narrativa, relatos. 'Azken batean' Autora: Lourdes Oñederra. Editorial: Erein. Estilo: Narrativa. Fecha: Urria. 'Txillarreko sukaldaria' Autores: A. Ibaibarriaga y Edurne San Martin. Estilo: Ensayo. Editorial: Elkar. Fecha: Octubre. 'Sakelako bihotzak' Autor: Julen Apella. Editorial: Elkar (Premio Agustin Zubikarai). Estilo: Novela. Fecha: octubre. 'Aurpegien lapurra' Autor: Ibon martín. Estilo: Novela. Editorial: Elkar. Traducción: Aiora Jaka. Precio: 23 euros. 3 Autora: Uxue Juarez. Editorial: Balea Zuria. Estilo: Poesia. Fecha: 30 de septiembre.

En fechas similares publicará Harkaitz Cano 'Silueta' (Susa), un juego casi metaliterario en el que el lector encontrará «las críticas que ha recibido un libro que no existe» y que, teniendo las piezas, deberá unir. También ha buscado crear un libro distinto, «queer y mutante», Danele Sarriugarte con 'Beste zerbait' (Consonni), formado «retazo a retazo», en el que ha recogido y cosido experiencias afectivas o lecturas feministas. De ahí la variedad de formas y tonos.

Erein presenta las novelas de tres veteranos, 'Azken batean' de Lourdes Oñederra, que narra la complicada relación madre-hija entre Elisa y Elixabete; 'Düsseldorfeko txibatoa' de Karlos Linazasoro, crónica diaria de Karl, judío alemán, repleta de ironía y humor negro. Y Jon Arretxe, que da descanso a Touré, aunque no se aleja del todo de la novela negra. Quien vuelve con su dupla investigadora es Kepa Iribar, a los que en 'Erleen azken ziztada' hace resolver un secuestro vinculado a la Segunda Guerra Mundial. Completan la lista 'Izen baten promesa' (Susa) de Hedoi Etxarte o la doble oferta de Laura Mintegi: presenta 'Akabo' (Txalaparta) y reedita 'Ecce homo' (Txalaparta).

Las becas y concursos también darán sus frutos. Julen Apella trae para octubre 'Sakelako bihotzak' (Elkar), que se adjudicó el premio Zubikarai con su proyecto sobre Jokin y Felix, dos personajes casi antagonistas en sus últimos años de universidad. De la mano de Zaitegi Saria llegará 'Barazkijalea' (Elkar) de Hang Kang, y de Gabriel Aresti (Erein) los textos /cuentos premiados en 2023 y 2024.

Las colecciones de cuentos, a veces opacadas por las novelas, tendrán su hueco. Principal reclamo 'Dena zulo bera zen' (Susa) de Eider Rodriguez, que tras 'Eraikuntzarako materiala' vuelve a los cuentos, el quinto volumen, para presentar un paisaje con «el cielo abierto, pero en el que respirar no siempre es fácil».

Además Arrate Egaña repite en Erein, aunque con un estilo que se acerca más a lo fantástico y tiene ciertos tintes de 'Black Mirror'. Jone Bordato trae en 'Erroen izerdia' (Elkar) tres historias independientes que conforman un «tríptico» y de las que ha servido para indagar en el mundo interior de dos personajes marcados por acciones del pasado.

Reflexión y análisis

No solo de ficción se nutre la oferta de este otoño y casi todas las editoriales publican ensayos. Destaca 'Zahartzaroaren maparen bila' (Pamiela) de Arantxa Urretabizkaia, en el que ahonda la senda abierta con 'Azken Etxea' (2022) y reflexiona sobre los modelos de vejez, llamando a desarrollar «hipótesis» y «crear» un nuevo modelo que no arrincone a los mayores. La misma editorial publica 'Odola kantari' de Unai Elorriaga, que descubre quién es el creador de los bertsos 'Muñagorriren bertsoak'. Completa la lista 'Biba gorriac!' de Imanol Murua y la colección Lisipe de Susa, esta vez con 'Hiria gure oinetan' de Irati Majuelo, que partiendo de la literatura vasca analiza las ciudades que habitamos.

Del ambiente político habla también 'Txillarreko sukaldaria' (Elkar), escrito a cuatro manos por Asier Ibaibarriaga y Edurne San Martin para reivindicar que «las personas humildes» como Pello Rubio «hacen historia». No es lo único de otoño que analiza la violencia, pues Pello Salaburu reflexiona sobre la violencia en 'Panfleto bat atzenduraren kontra' (Erein) para «denunciar la pérdida de memoria colectiva». Completan la lista 'Emognosia' de Mitxelko Uranga, 'Idia mihian' de Felipe Juaristi o 'Martxelo Otamendi' de Garbiñe Ubeda.

Además de narrativa, la poesía tendrá su hueco en las estanterías con títulos como 'Euri beroak' de Iban Garro, 'Etxe bat Husaviken' de Uxue Juarez, el híbrido 'Kokaguneak' de Juan Kruz Igerabide, 'Haize-begitik' de Mikel Ibarguren o 'Sua itzaltzen bada' de Hasier Larretxea.

No tanto cómic

El manga vuelve de la mano de la sección Kabe de Harriet con nuevas entregas de sus series: el segundo número de 'Buztan eta Guzti' de Mizu Sahara, el tercero de 'Otaku bat Jainko Lanetan' de Rootport y Tomomi Usui y el tercero de 'Change the World' de Yuya Kanzaki. También publican 'Reagan. Gerra hotza irabazi zuen ergela'.

Por último, pero no menos importante, en literatura infantil y juvenil Haritz Larrageta trae el quinto ejemplar de Anna Kopek 'Ezpata bikingoa' (Erein), ambientada en los Juegos de Tokio, aunque Jokin y Uxue no viajarán con su madre. Nerea Loiola publica el cuarto de la saga Eskapu, el esperado 'elige tu propia aventura y escape room'. Y como toda lista, esta queda corta. Perdón a los ausentes. Lo mejor acudir a la librería de confianza.

'Txapeldunorde' y 'Hetero' al castellano, principales traducciones Además de los libros en lengua original, casi todas las editoriales presentan traducciones al euskera. Erein e Igela publican 'Atalaseko ametsak' y la segunda añade 'Haurdunaldi oharrak' de Yoko Ogawa' y 'Esker onak' de 'Delphine de Vigan'; Alberdania trae al euskera el libro de Mikel Ayestaran sobre Gaza, 'Gazako istorioak' y 'Lur mortuak'. 'Bizitza gerren artean' y Libros del K.O no falta a su compromiso, aportando 'Txapeldunorde' (octubre) de Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga. El camino inverso hace 'Hetero' de la mano de Consonni y 'La colina del aliso' con Alberdania.

