Representantes de Pil-Pilean, el área municipal de Cultura y la biblioteca, en la presentación. PLAENTXIA.EUS

Soraluze

Los cuentos de diferentes partes del mundo volverán a dejarse oir el sábado en las calles del pueblo

Cuatro cuentacuentos presentarán historias en otros tantos idiomas y por la mañana habrá un txoko para ver, leer o comprar cuentos del mundo

Jabi Leon

SORALUZE.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

Tras la buena aceptación que tuvo en su estreno, Pil-pilean euskaltzaleen elkartea, la comisión de Cultura del Ayuntamiento y la biblioteca municipal de Soraluze han organizado para este sábado una segunda edición del Munduko Ipuinen Eguna o Día de los Cuentos del Mundo; una iniciativa que volverá a llenar las calles del pueblo de lenguas e historias de diferentes lugares del planeta.

Organizado con el múltiple objetivo de «reconocer la diversidad lingüística, fomentar el valor de los cuentos y facilitar la interacción entre los y las soraluzetarras y las personas originarias de otras comunidades lingüísticas», el Día de los Cuentos del Mundo estará protagonizado por los cuentacuentos de diversas procedencias y lenguas.

Aún así, el programa del día también incluye un rincón de biblioteca y una pequeña feria de libros de cuentos, organizada de la mano de los comercios locales Iratxo y Estankoa.

Los actos del sábado

El programa del II Día de los Cuentos del Mundo de Soraluze se pondrá en marcha en Plaza Berria, que de 11.00 a 14.00 horas albergará un rincón de biblioteca y una feria. Quienes se acerquen hasta allí podrán ver, leer o comprar cuentos del mundo (tanto para niños y niñas como para personas adultas).

También será a las 11.00 horas cuando darán comienzo las sesiones de cuentacuentos, que estarán dirigidas a las personas de todas las edades.

Titulada 'Joan-etorriko istorioak' (Historias de ida y vuelta), la primera sesión tendrá lugar frente a la residencia y correrá a cargo de Larraitz Urruzola, quien compartirá (en gallego y euskera) historias conocidas en Euskal Herria y Galicia, en «un paseo emocional de ida y vuelta con cosmovisión feminista, con cuentos populares, poemas de Rosalía de Castro y una reflexión sobre las tradiciones de ambas identidades culturales».

A continuación, será el turno de Ester Poveda, quien a las 12.30 horas hará acto de presencia en los soportales de la parroquia para ofrecer (en valenciano y euskera) la sesión titulada 'Món txicotet, ipuinak josten'. Según explican desde la organización, «tras viajar por todo el mundo, Ester traerá cuentos y leyendas de diferentes culturas para conocer mejor su historia». Serán «cuentos bailados, cuentos cantados... cuentos que se cosen entre ellos».

Tras un receso, los cuentacuentos se reanudarán a las 17.30 horas en Plaza Berria, donde Tarana Karim, originaria de Azerbaijan, contará (en azerí y euskera) 'Azeriaren kontuak'; una recopilación de cuentos que se han transmitido oralmente de generación en generación desde hace tiempo en Azerbaiyán y alrededores.

El programa del II Día de los Cuentos del Mundo se completará con una última sesión de cuentacuentos. Esta se realizará a las 18.30 horas, frente al Consistorio, en euskera, bajo el título 'Inguru minguru, naturarekin bat' y de la mano de Ana Apika e Intxixu Valbuena. Tomando como tema la biodiversidad, el biotopo y el cuidado del medio ambiente, Ana e Intxixu «contarán cómo se puede crear y cuidar el biotopo a través de historias ubicadas en África y en nuestra costa». Para ello, «hablarán sobre el medio ambiente y el reciclaje con música, cuentos y canciones».

