Mendira recupera este sábado sus salidas montañeras. Gorka Estrada

Mendira retoma las salidas montañeras con una ruta por Miramon y Oriamendi

La cita de la primera caminata del canal de senderismo de DV es el sábado 20 en Donostia

DV

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:43

Mendira, el canal de senderismo de El Diario Vasco, despide el verano y da la bienvenida a la temporada de excursiones en otoño. La ruta propuesta para abrir el calendario de salidas tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, y el destino es Oriamendi en Donostia. Todos los asistentes a la salida montañera, organizada con la colaboración de Aena, recibirán un obsequio.

De la mano de Eli Belauntzaran, periodista especializada en montaña y senderismo de El Diario Vasco, la primera salida de esta temporada de otoño nos llevará hasta Donostia. La cita es a las 10.00 horas del sábado 20 de septiembre, en la estación del Topo de Amara. Desde allí, partirá el recorrido primero por el parque de Miramon, pasando por el anfiteatro, el estanque... hasta llegar a Oriamendi.

Se trata de una caminata de 8,7 kilómetros, con pocos metros de desnivel, pensada para todos los públicos, especialmente para familias con niños. En total, salida y regreso, será un recorrido de 2,5 horas.

La inscripción es gratuita y ya está abierta para todos los públicos. Se admiten mascotas, siempre que vayan atadas por los dueños. Todos los participantes contarán con un seguro a costa de la organización y recibirán un obsequio.

