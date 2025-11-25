Las 10 noticias clave de la jornada
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:30
25-N: Movilización masiva en Gipuzkoa contra la violencia machista
Homenaje a Olatz Telleria: «Me enorgullece que mi caso haya servido para hablar de los abusos»
Tamborrada: Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»
Política: Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
Política: Servinabar contrató al cuñado de Cerdán cuando cumplía una condena por violencia de género
Donostia: El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
Sucesos: Bolsos de Louis Vuitton, Rolex o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
Gipuzkoa: Entre 100 y 150 litros en siete días: Los frentes no dan tregua y dejan la semana más lluviosa en Gipuzkoa en lo que va de año
Economía: Más anchoa que nunca en la costa vasca
Real Sociedad: La Real se alía con el 'Google donostiarra': así predice la cuántica una de cada tres lesiones