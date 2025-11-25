Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

25-N: Movilización masiva en Gipuzkoa contra la violencia machista

Homenaje a Olatz Telleria: «Me enorgullece que mi caso haya servido para hablar de los abusos»

Tamborrada: Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»

Política: Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Política: Servinabar contrató al cuñado de Cerdán cuando cumplía una condena por violencia de género

Donostia: El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan

Sucesos: Bolsos de Louis Vuitton, Rolex o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Gipuzkoa: Entre 100 y 150 litros en siete días: Los frentes no dan tregua y dejan la semana más lluviosa en Gipuzkoa en lo que va de año

Economía: Más anchoa que nunca en la costa vasca

Real Sociedad: La Real se alía con el 'Google donostiarra': así predice la cuántica una de cada tres lesiones

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada