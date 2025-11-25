Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tambor de Oro

Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»

El tenor donostiarra asegura que se ha quedado en shock tras conocer que será el próximo galardonado por el Ayuntamiento de San Sebastián

Teresa Flaño

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

«Todavía estoy en shock. Es el mayor reconocimiento que he recibido en mi vida». Esa ha sido la primera frase del tenor Xabier Anduaga ( ... Donostia, 1995) cuando ha respondido a la felicitación de este periódico por ser el próximo Tambor de Oro. Poco antes ha recibido la llamada del alcalde donostiarra Jon Insausti, en la que le ha comunicado la decisión unánime de la Junta de Portavoces. Anduaga, una de las voces más relevantes del actual panorama lírico internacional, ya ha confirmado que el 20 de enero de 2026 estará en Donostia para recoger el galardón ya que casualmente había suspendido una gira iberoamericana para descansar ese mes en casa junto a su familia, principalmente su mujer, Elena Barbé, y su hijo Leo que actualmente tiene 16 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  6. 6 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: Â«A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebasÂ»
  7. 7

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  10. 10

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»

Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»