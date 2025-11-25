Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»

«Todavía estoy en shock. Es el mayor reconocimiento que he recibido en mi vida». Esa ha sido la primera frase del tenor Xabier Anduaga ( ... Donostia, 1995) cuando ha respondido a la felicitación de este periódico por ser el próximo Tambor de Oro. Poco antes ha recibido la llamada del alcalde donostiarra Jon Insausti, en la que le ha comunicado la decisión unánime de la Junta de Portavoces. Anduaga, una de las voces más relevantes del actual panorama lírico internacional, ya ha confirmado que el 20 de enero de 2026 estará en Donostia para recoger el galardón ya que casualmente había suspendido una gira iberoamericana para descansar ese mes en casa junto a su familia, principalmente su mujer, Elena Barbé, y su hijo Leo que actualmente tiene 16 meses.

-¿Qué ha sentido al recibir la llamada del alcalde?

- Ha sido un shock, una sorpresa. Siempre he sentido admiración por todas las personas que han recibido el Tambor de Oro, de cualquier ámbito, no solo de la cultura. Estar ahora entre ellos es una de las mayores alegrías que puedo recibir. Mi mujer y yo llevamos unos años viviendo mucho tiempo fuera, pero siempre deseando volver a casa. Tener que estar San Sebastián porque te dan el Tambor de Oro...

- ¿Y dónde le ha pillado la noticia?

-Justamente aquí, en Donostia. Ahora mismo estoy en casa preparando la comida. Acabamos de volver de Nueva York, todavía un poco con el desfase de horas y con el cansancio… pero todo se ha pasado de golpe. Estaba tranquilamente en casa cuando he recibido la llamada del alcalde, la más importante de mi vida

- ¿No se lo esperaba?

- Nadie, creo, que se puede esperar un premio así. Realmente, y me tienen que creer, estoy en shock. En el poco tiempo que ha pasado desde que me han dado la noticia no he parado de recibir llamadas de felicitación, y eso da una idea de la importancia que tiene. Para mí ya fue una sorpresa cuando me enteré que me habían propuesto para el Tambor de Oro. En serio, no me lo esperaba.

- ¿Pero con la velocidad que ha tomado su carrera como tenor tiene que estar acostumbrado a los reconocimientos?

- Es que el Tambor de Oro no lo entiendo como un reconocimiento por la carrera, por el día a día. Siempre gusta que te den una larga ovación después de un concierto porque has hecho una buena actuación, pero esto es muy distinto. Lo entiendo como una manera de decirme que el trabajo de estos diez años de un donostiarra cantando por todo el mundo, haciendo sacrificios y con mucho esfuerzo, ha merecido la pena.

- Con esta noticia y después del éxito que tuvo en la pasada Quincena Musical, 2025 acaba para usted con el donostiarrismo por todo lo alto.

- Desde luego, ha sido un año muy donostiarra. Primero con el concierto en el auditorio del Kursaal, con el 'Stabat Mater', de Rossini, respaldado por el Orfeón Donostiarra que para mí es sinónimo de casa,. Después en el Teatro Victoria Eugenia, el recital junto al pianista Maciej Pikulski, que fue muy íntimo, como de estar en familia. Fue muy especial, de los más importantes de mi vida.

- ¿Qué supone para usted la fiesta de San Sebastián?-

- La Tamborrada es parte de mi vida, algo que llevo muy dentro. El próximo 20 de enero será impresionante. Además, lo podré disfrutar más porque mi hijo, que ahora tiene dieciséis meses, estará allí y ya empezará a darse cuenta de cosas.

- Tendrá que volver a hacer memoria para tocar las marchas.

- Noooo, no me va a hacer falta. Como digo, la Tamborrada es parte de mi vida. A los cinco años, empecé a salir con La Salle y fui pasando de gastador a tambor y barril. Me sé las marchas de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás.