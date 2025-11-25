Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gran parte de las manifestaciones que se celebran en la ciudad salen o terminan en el Boulevard. Gorka Estrada

Donostia limitará los eventos en la Parte Vieja y el Centro para «favorecer la convivencia»

Insausti señala que hay una extraordinaria actividad que perjudica a la calidad de vida de los vecinos y el Ayuntamiento va a mover ficha para llevar actividades a otros barrios

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:40

Tras un año de escucha con vecinos y profesionales del centro de la ciudad, el Ayuntamiento de San Sebastián ha adoptado la decisión de mover ... ficha para que la mayor parte de los eventos no se organicen en el Centro y Parte Vieja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

