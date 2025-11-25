Donostia limitará los eventos en la Parte Vieja y el Centro para «favorecer la convivencia»

Tras un año de escucha con vecinos y profesionales del centro de la ciudad, el Ayuntamiento de San Sebastián ha adoptado la decisión de mover ... ficha para que la mayor parte de los eventos no se organicen en el Centro y Parte Vieja.

La Junta de Gobierno Local ha acordado este martes que todos los servicios municipales adopten las medidas correspondientes en el ámbito de sus competencias para promover la descentralización de eventos a distintas zonas de la ciudad y, en su caso, incentiven medidas que favorezcan la convivencia y fomentar la corresponsabilidad entre administración, entidades organizadoras y ciudadanía.

El alcalde Jon Insausti destacó que «una de las principales prioridades de este gobierno municipal es garantizar la calidad de vida de los donostiarras y la adecuada convivencia entre quienes quieren disfrutar de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer y quienes necesitan descanso y realizar sus tareas cotidianas con el menor trastorno posible. Tras escuchar a los vecinos de la Parte Vieja y el Centro, hemos realizado un informe sobre la actividad extraordinaria en esta zona, y a la luz de los resultados vamos a tomar medidas para dar solución a los inconvenientes que plantean este tipo de eventos tan recurrentes».

Donostia es una ciudad atractiva para muchos sectores, y desde hace años su zona central, la que pivota entre la Parte Vieja y la plaza de Gipuzkoa, es escenario asiduo de ferias, mercados de producto local, arte y artesanía, rodajes, exposiciones, actuaciones, congresos o incluso manifestaciones. «Si bien todo ello contribuye positivamente a necesidades propias de la ciudad, también genera efectos de saturación en el espacio público y afecciones al normal desarrollo de la convivencia ciudadana», declaró Insausti.

Por todo ello, los distintos departamentos municipales implicados en la organización de eventos (Movilidad, Guardia Municipal, Dbus, Protección Civil, Espacio público, Mantenimiento y Vías Públicas, Medio Ambiente, Donostia Kultura, Donostia Kirola…) deberán seguir una serie de directrices: Mantener «un diálogo abierto y sincero» entre los departamentos municipales y las entidades organizadoras de eventos con el objetivo de «identificar y aplicar alternativas de ubicación para los eventos, priorizando barrios distintos a la Parte Vieja y el Centro, de manera que se reduzcan los impactos en estas zonas y se favorezca una distribución equilibrada de las actividades en la ciudad; evitar que los recorridos transcurran por el interior de la Parte Vieja; trasladar los puntos neurálgicos (salida y llegada) a otras zonas como Anoeta, Sagüés, campus universitario, etc; modificar los horarios de inicio para que afecten lo menor posible a la movilidad y la seguridad ciudadana; y minimizar el impacto acústico siguiendo las indicaciones del departamento de medio ambiente »evitando la instalación de equipos de sonido o megafonía en su paso por zonas habitadas«.

Insausti, que no aclaró qué eventos pueden verse afectados, pero dejó claro que se establecerán excepciones por «su carácter social, deportivo o cultural, o por ser iniciativas de arraigo cultural tradicional debidamente justificadas», por lo que habrá eventos que no se verán afectados como Santo Tomás, la Tamborrada o pruebas como la Behobia-San Sebastián. El alcalde aclaró que este cambio de rumbo respecto a la organización de eventos afectará sobre todo a las futuras iniciativas que se planteen.