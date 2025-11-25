La Real se alía con el 'Google donostiarra': así predice la cuántica una de cada tres lesiones El club txuri-urdin y Multiverse Computing han sellado una alianza revolucionaria para anticipar gracias a la IA el rendimiento, bienestar y bajas de los jugadores

Las lesiones se han convertido de un tiempo a esta parte, sobre todo con la vigente acumulación endemoniada de partidos oficiales, en un trauma para los equipos y en un lastre para sus aspiraciones. Parecen un inevitable compañero de viaje para las escuadras de élite, pero la Real Sociedad está dispuesta a tomar cartas en el asunto, mediante la Inteligencia Artificial y la tecnología cuántica. La entidad txuri-urdin y la empresa donostiarra Multiverse Computing han anunciado una alianza estratégica que fusiona la innovación tecnológica con el deporte de máximo nivel. El objetivo que se persigue es la mejora en la toma de decisiones, el análisis del juego y la personalización de los entrenamientos a través de la optimización de modelos de IA y computación cuántica, terreno en el que Multiverse Computing es un referente.

Por otra parte, otro de los principales propósitos que se marcan la Real y Multiverse Computing es reducir en un tercio el número de lesiones que se registran en el fútbol profesional en la actualidad. Para ello, el proyecto pasa por la aplicación de un software denominado 'Player Injury Risk Monitor by Singularity', que está basado «en un motor de inteligencia artificial inspirado en la física cuántica». La fórmula persigue una mejor gestión del bienestar y el rendimiento de los jugadores.

Lo que esta tecnología trae como novedad es que permite identificar patrones y variables de riesgo para el futbolista con alta precisión, algo que ayudaría a los técnicos y los preparadores a tomar decisiones para prevenir las dolencias. El método consiste en integrar el análisis de datos históricos de lesiones, información en tiempo real sobre cargas de entrenamiento y minutos jugados, evaluaciones subjetivas del estado físico de los futbolistas y factores externos como las condiciones meteorológicas o los desplazamientos. El sistema registra todos estos datos y detalla los perfiles de riesgo individualizados, con el fin de ajustar de manera personalizada los programas de entrenamiento y recuperación. De esta manera, hay un soporte de mucha información para tomar decisiones encaminadas a optimizar el rendimiento de cada futbolista y reducir el riesgo de lesión.

El frío dato establece que la tendencia actual en el fútbol europeo de élite es que haya una lesión de media por partido, lo que genera un coste que se calcula en 173.000 euros por partido a cada club. La estimación es que los jugadores más jóvenes se pierden como promedio 35 días de competición por cada dolencia que sufren, lo que supone un indudable quebranto deportivo y económico para los clubs.

La Real pasa así aliarse con el 'Google español', que es como Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, denominó hace unos meses a Multiverse Computing, una compañía con tres empleados antes de la pandemia y 200 en la actualidad. «Han conseguido un modelo líder en el mundo en la comprensión del lenguaje de inteligencia artificial y está aquí en Donostia», resaltó López. La alianza, por tanto, es entre dos marcas líderes en ámbito y referentes en Gipuzkoa.

Esta empresa de referencia ubicada en Donostia ha sellado asimismo en los últimos meses alianzas con Airbus, Indra Group, Telefónica o Arquimea para llevar a cabo proyectos de defensa y participa también en el programa del futuro caza europeo FCAS, en el que desarrolla soluciones avanzadas para sistemas de detección y radar.

En la actualidad, en la Real hay seis jugadores lesionados de entre los 27 que militan en la primera plantilla, una proporción alta que, sin duda, supone una complicación extra para el entrenador, Sergio Francisco y, en definitiva, también un impacto económico para la entidad. Según Bixen Calzón, responsable de la Unidad de Evaluación y Dato del club txuri-urdin, «las pruebas realizadas con nuestro departamento han permitido estimar, a nivel teórico, que la aplicación de este programa podría predecir más de un 33% de las lesiones. Estas simulaciones se han basado en datos históricos y modelizaciones internas, por lo que no deben interpretarse como resultados alcanzados en competición real».

Por su parte, Iraia Ibarzabal, Chief Growth Officer de Multiverse Computing, señala: «Para Multiverse Computing, colaborar como partner tecnológico con la Real Sociedad en este proyecto ha sido una oportunidad para demostrar cómo la IA basada en tecnología cuántica puede tener un impacto real y marcar la diferencia en un sector tan competitivo como el deporte de élite. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de desarrollar soluciones que generen valor tangible, ayudando a mejorar el rendimiento deportivo, proteger la salud de los futbolistas y optimizar la inversión del club».

