Movilización masiva en Gipuzkoa contra la violencia machista

Miles de personas se movilizaron este martes en Gipuzkoa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las ... Mujeres, con una manifestación en San Sebastián como eje principal de las diferentes convocatorias del territorio. La hora de la marcha llegó a la capital con un tiempo de perros: lluvia intensa, viento e incluso granizo en algunos puntos de Donostia. Aun así, al inicio de la manifestación dejó de llover y varios cientos de personas aguardaban ya en el Boulevard. Con el paso de los minutos, el número creció y la capital volvió a teñirse de morado.

La marcha partió a las 19.00 horas encabezada por una pancarta con el lema 'Konplizitate sareen aurrean, erresistentzia feminista. Vuestra hipocresía es violencia'. Una batucada acompañó el recorrido por las calles Hernani, Avenida de la Libertad y República Argentina, manteniendo el pulso de la movilización pese al mal tiempo. A lo largo de la marcha sonaron consignas como 'Gora borroka feminista', 'Ez, ez, ez, erasorik ez' y 'Ni una menos, vivas nos queremos', coreadas por grupos de jóvenes, familias, cuadrillas y personas mayores.

El acto de Donostia volvió a ser el más multitudinario, pero lo largo del día se celebraron concentraciones en Arrasate, Beasain, Eibar, Tolosa, Lasarte-Oria, Errenteria, Irun, Zumarraga o Urretxu

El manifiesto leído al final de la marcha en el kiosko del Boulevard denunció que la violencia machista se sostiene gracias a «redes de complicidad y silencio» y a estructuras «capitalistas, cisheteropatriarcales, racistas y colonialistas» que perpetúan la desigualdad. El Movimiento Feminista recordó a las mujeres asesinadas este año y extendió su solidaridad a las feministas palestinas, saharauis y sudanesas. Alertó del auge del antifeminismo y de la impunidad con la que se difunden «mensajes misóginos, tránsfobos y fascistas» en redes y medios de comunicación. También criticó que muchos utilicen el feminismo «para encubrir discursos de odio» y denunció las agresiones sufridas por colectivos feministas en distintos puntos de Euskal Herria. El texto defendió «el derecho a un aborto libre, gratuito y público» y reclamó la derogación de leyes que considera lesivas para las mujeres, como la Ley de Extranjería. El manifiesto concluyó llamando a reforzar la «resistencia feminista» y a responder a las redes de complicidad patriarcal con «redes de complicidad feminista que luchen contra ellas».

El acto de Donostia volvió a ser el más multitudinario del territorio, pero la respuesta se extendió por toda Gipuzkoa. A lo largo del día se celebraron concentraciones en Arrasate, Beasain, Eibar, Tolosa, Lasarte-Oria, Errenteria, Irun, Zumarraga o Urretxu, además de actos simbólicos y pancartas colgadas en numerosos ayuntamientos y barrios. La movilización consolidó la idea de un 25N amplio, intergeneracional y sostenido, en un momento en el que las instituciones vascas insisten en reforzar la prevención y la sensibilización, especialmente entre la juventud.

Repunte de casos y más víctimas jóvenes

La jornada llegó marcada por el aumento de casos atendidos por Osakidetza, que el pasado año asistió a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, casi seis al día y un 3,2% más que en 2023. Del total, 374 correspondieron a agresiones sexuales, y cuatro de cada diez víctimas eran menores de edad, un incremento notable respecto a las 268 registradas el año anterior. Gipuzkoa contabilizó 599 casos, un aumento del 16,7%, el mayor de los tres territorios. En Bizkaia se atendieron 1.202 mujeres y en Araba 320. La violencia se detectó en todos los niveles asistenciales: 1.041 casos en Urgencias, 1.003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.

A esta tendencia se suma un fenómeno creciente que preocupa especialmente: la violencia machista afecta cada vez a mujeres más jóvenes. Una de cada tres víctimas que ingresa en Urrats, el centro foral de acogida inmediata para mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo alto, tiene entre 18 y 25 años. El servicio, de ubicación confidencial por motivos de seguridad, estrenó en febrero un nuevo espacio con 24 plazas para responder al aumento de demanda.

Paralelamente, estudios estatales muestran un repunte inquietante de actitudes machistas entre los varones jóvenes. Un 11% de los chicos de 16 a 21 años no identifica como agresión forzar a su pareja a mantener relaciones sexuales, y un 14% considera aceptable amenazarla o golpearla. Especialistas en igualdad y prevención advierten de un retroceso cultural alimentado por la desinformación digital, la banalización de la violencia y la proliferación de contenido misógino en redes sociales.

Gipuzkoa ha afrontado este 25N con el recuerdo reciente de las expresiones más extremas de esta violencia: tres mujeres han sido asesinadas en el territorio en los dos últimos años a manos de sus parejas o exparejas. Se trata de Yoanna (53 años), Leonor (45) y Lourdes (47). En el conjunto del Estado, 38 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2025, una cifra que, sumada a los más de dos mil casos asistidos por Osakidetza, reafirma el carácter estructural y persistente de la violencia machista.