Cientos de personas se manifiestan en San Sebastián contra la violencia de género.

Cientos de personas se manifiestan en San Sebastián contra la violencia de género. Arizmendi

Movilización masiva en Gipuzkoa contra la violencia machista

La jornada del 25N reúne a miles de personas en las calles del territorio para denunciar que las agresiones contra las mujeres se sostienen gracias a «redes de complicidad y silencio»

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Miles de personas se movilizaron este martes en Gipuzkoa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las ... Mujeres, con una manifestación en San Sebastián como eje principal de las diferentes convocatorias del territorio. La hora de la marcha llegó a la capital con un tiempo de perros: lluvia intensa, viento e incluso granizo en algunos puntos de Donostia. Aun así, al inicio de la manifestación dejó de llover y varios cientos de personas aguardaban ya en el Boulevard. Con el paso de los minutos, el número creció y la capital volvió a teñirse de morado.

