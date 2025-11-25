Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun El valor económico estimado del conjunto de los artículos intervenidos asciende a 686.785 euros y cinco personas están siendo investigadas

B.Campuzano Martes, 25 de noviembre 2025, 10:26 | Actualizado 11:24h.

Rolex, polos Lacoste, bolsos de Louis Vuitton o Yves Saint Laurent o deportivas Nike, Asics o Adidas. La Guardia Civil de Gipuzkoa en el marco de la operación 'Fake Star', centrada en detectar y luchar contra la comercialización de productos falsificados relacionados con el sector textil y calzado que afecten a marcas conocidas en toda Europa, ha descubierto que cuatro establecimientos de Behobia e Irun vendían artículos de imitación.

Durante las inspecciones que llevaron a cabo los agentes, y en los que evisaron cuatro establecimientos situados en la zona de Behobia y un establecimiento situado en Irun, se intervinieron 1.327 artículos falsificados de reconocidas marcas internacionales. Entre el material aprehendido destacan bolsos de las marcas Goyard, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, ropa deportiva de Audi, zapatillas de Nike, Asics, New Balance, Adidas y The NorthFace y relojes que imitaban a Rolex o Richard Mille.

El valor económico estimado del conjunto de los artículos intervenidos asciende, según tasación pericial, a 686.785 euros, calculado conforme al precio real de mercado de los productos originales de las marcas afectadas.

Ampliar Momento en el que los agentes inspeccionan los bolsos de uno de los establecimientos. G.C.

En relación con estos hechos, han sido investigadas cinco personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Todo el material intervenido permanece bajo custodia policial para su análisis por parte de los peritos y se encuentra a disposición del órgano judicial. Agentes especializados de la Sección de Fiscal y de Fronteras de Irun continuarán su investigación para determinar su origen, sus vías de distribución y su posible conexión con redes dedicadas a la importación y comercialización de falsificaciones, según han anunciado en una nota.

En el dispositivo han intervenido especialistas fiscales y otras Unidades de la Comandancia de Gipuzkoa de la Guardia Civil, contando además con peritos especialistas en materia de falsificaciones que habían realizado con antelación valoraciones técnicas en estos comercios. Las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado número 2 de Irun, competente para la investigación de la causa.