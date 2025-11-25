Los chubascos y el viento del noroeste no dan tregua y sigue el aviso amarillo también por olas

Un frente asociado a una borrasca activa seguirá azotando hoy Gipuzkoa, con chubascos que serán intensos en muchos momentos y que pueden estar acompañados por ... tormentas y granizadas, sobre todo en la costa. Ereñozu es la localidad del territorio con la mayor tasa de lluvia acumulada hasta ahora, 21,8 l/m². Además, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes y riesgo marítimo-costero. En el puerto de Pasaia la altura de ola significante ha rondado los 4 metros.

La alerta viene motivada porque como consecuencia de las intensas precipitaciones se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de Gipuzkoa. El viento del noroeste será molesto, soplando con especial fuerza cerca de la costa durante la mañana., y con rachas que pueden rondar los 80-100 km/h. Las temperaturas seguirán bajando y las máximas rondarán los 12ºC en el litoral y los 10ºC en puntos del interior. La cota de nieve podría situarse entre 1.100-1.300 metros, bajando por la noche hasta rondar los 1.000 metros. Esta pasada madrugada tolo en el puerto de Pasaia se han superado los 10ºC de mínima. El valor más bajo se ha registrado en Bidania, con 4,5ºC.

El miércoles se mantendrán los chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. No se descartan tormentas o granizadas todavía de madrugada. A partir de la tarde las precipitaciones serán más esporádicas y menos intensas. El viento soplará del norte y las temperaturas podrían bajar ligeramente. Se esperan máximas de 11ºC en el litoral del territorio y de 9ºC en el interior. La cota de nieve comenzará en torno a los 1.000 metros, pero subirá por la tarde.

El jueves el tiempo será algo más tranquilo. El viento amainará y apenas esperamos precipitaciones, con algunas lluvias débiles ocasionales a lo largo de la jornada, siendo estas más probables en la mitad norte. Las nubes seguirán siendo abundantes, pero en algunos momentos se abrirán claros, especialmente por la mitad sur. Las temperaturas máximas subirán 2-3 ºC con respecto a la jornada anterior.