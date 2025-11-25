Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva jornada de lluvia en Gipuzkoa. Morquecho

Los chubascos y el viento del noroeste no dan tregua y sigue el aviso amarillo también por olas

Las temperaturas seguirán bajando y las máximas rondarán los 12ºC en el litoral y los 10ºC en puntos de Gipuzkoa

A. I.

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:04

Un frente asociado a una borrasca activa seguirá azotando hoy Gipuzkoa, con chubascos que serán intensos en muchos momentos y que pueden estar acompañados por ... tormentas y granizadas, sobre todo en la costa. Ereñozu es la localidad del territorio con la mayor tasa de lluvia acumulada hasta ahora, 21,8 l/m². Además, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene activado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes y riesgo marítimo-costero. En el puerto de Pasaia la altura de ola significante ha rondado los 4 metros.

