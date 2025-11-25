Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Olatz Telleria recibe el saludo cariñoso de una vecina durante el acto de apoyo que ha recibido en Zegama. Félix Morquecho
Homenaje a Olatz Telleria

«Me enorgullece que mi caso haya servido para hablar de los abusos»

Zegama arropa a Olatz Telleria, quien hizo público en DV el abuso sexual que sufrió de niña. Un testimonio que espera sirva para «despertar conciencias»

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Zegama

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:12

Comenta

Hay silencios que pesan como losas durante décadas y hay ruidos que sanan. Este martes la plaza de Zegama eligió lo segundo. A las 18. ... 30 horas, el corazón de la localidad se tiñó de morado para ofrecer un abrazo colectivo a una de sus vecinas: Olatz Telleria. Una semana después de que esta beasaindarra de 49 años, residente en Zegama, conmocionara a la comarca al narrar en El Diario Vasco el abuso sexual sufrido a manos de su abuelo cuando tenía 12 años, el pueblo quiso devolverle el gesto de valentía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me enorgullece que mi caso haya servido para hablar de los abusos»

«Me enorgullece que mi caso haya servido para hablar de los abusos»