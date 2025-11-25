Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ejemplares de anchoa juvenil analizados por técnicos de AZTI

Más anchoa que nunca en la costa vasca

El centro tecnológico AZTI estima una biomasa récord de 544.781 toneladas, más del doble del promedio de las dos últimas décadas

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:20

La anchoa vive un momento dulce en agua salada. Desde que hay registros nunca ha habido tantos ejemplares en la costa vasca como este año. ... Así lo confirma la última campaña científica para el estudio de la especie que estima que la biomasa de anchoa juvenil ha alcanzado las 544.781 toneladas, más del doble de la media histórica y un salto enorme respecto a las 255.344 toneladas estimadas el año anterior. Una cifra extraordinaria que, según los expertos, anticipa una excelente costera en 2026.

