Más anchoa que nunca en la costa vasca

La anchoa vive un momento dulce en agua salada. Desde que hay registros nunca ha habido tantos ejemplares en la costa vasca como este año. ... Así lo confirma la última campaña científica para el estudio de la especie que estima que la biomasa de anchoa juvenil ha alcanzado las 544.781 toneladas, más del doble de la media histórica y un salto enorme respecto a las 255.344 toneladas estimadas el año anterior. Una cifra extraordinaria que, según los expertos, anticipa una excelente costera en 2026.

Estos datos son los principales resultados de la campaña Juvena 2025, impulsada por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y coordinada por el centro tecnológico AZTI, mediante la que, durante aproximadamente un mes, se analiza la abundancia y la situación biológica de la especie, así como de las condiciones ambientales, y permite estimar cuál va a ser el reclutamiento a la población adulta el próximo año.

Rogelio Pozo, CEO de AZTi explica que «La anchoa europea es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Bizkaia. Su ciclo vital, de apenas dos a tres años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro».

En esta última campaña, el muestreo -realizado entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre- cubrió un área de 38.160 millas náuticas cuadradas y arrojó cifras históricas: más de medio millón de toneladas de anchoa juvenil en las aguas del Golfo de Bizkaia. El tamaño medio de los ejemplares analizados fue de 6,3 centímetros, ligeramente por debajo del promedio de la serie, pero «algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta», matizan desde AZTI.

Según explican los expertos, los datos de la campaña de este año reflejan la excelente supervivencia de los juveniles nacidos en primavera y evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad muy favorables para el desarrollo larvario y juvenil.

Además, estas cifras históricas confirman las previsiones que ya en el mes de mayo avanzó Bioman, la campaña que sirve para determinar la abundancia de anchoa adulta. Ambos estudios, en el marco de los programas de seguimiento del Gobierno Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), proporcionan una radiografía completa del ciclo vital de la especie.

«Los datos de 2025 reflejan la buena salud de la especie y refuerzan la importancia de seguir apostando por una gestión de las pesquerías basada en conocimiento científico», afirma Leandro Azkue, Viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Gobierno Vasco.

Los datos de la campaña Juvena se validan internacionalmente en el grupo WGACEGG del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). A partir de ahí, las cifras se integran con las capturas reales de la flota y con las de la campaña Bioman y todo ello servirá de base para las recomendaciones de capturas y el cálculo del Total Admisible de Capturas (TAC) para 2026

«Estas campañas continúan aportando información científica clave y demuestran la eficacia de la colaboración entre ciencia, administración y sector pesquero para garantizar una gestión sostenible y responsable de la anchoa», añade Pozo.

La costera de la anchoa 2025, por su parte, cerró con un elevado nivel de capturas para la flota vasca: 7,2 millones de kilos, el 90% de su cuota. El precio medio en lonja alcanzó los 2,05 euros por kilo, muy por encima de los 1,5 euros del año anterior. A nivel estatal, el total capturado fue de 21,3 millones de kilos, equivalente al 74% de la cuota disponible