Madrid, Bilbao, Barcelona y Donostia, las ciudades que más pagan a sus alcaldes: consulta el listado Los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública cifran en 96.965 euros la retribución de Eneko Goia en 2024, por detrás de Almeida, Aburto y Collboni

Mikel Madinabeitia San Sebastián Martes, 25 de noviembre 2025, 13:17

Madrid, Bilbao, Barcelona y Donostia son las ciudades que más pagan a sus alcaldes. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, pertenecientes a 2024, José Luis Martínez Almeida fue el regidor con la mayor retribución de España con 110.688 euros.

A continuación figuran los alcaldes de Bilbao y Barcelona, Juan María Aburto y Jaume Collboni con 105.557 y 104.000 euros, respectivamente. El donostiarra Eneko Goia, que fue relevado a finales de octubre por su compañero de partido Jon Insausti, percibió 96.965 euros el año pasado como máximo responsable del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana. Completa ese top 5 Vitoria con 96.015 euros.

Almeida, Aburto y Collboni son los únicos tres responsables municipales de todo el país cuya remuneración anual supera los 100.000 euros. Dentro del grupo de los diez alcaldes con mayores ingresos aparece también un municipio que no es capital de provincia: la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz Uriol (PP), cuyo sueldo asciende a 95.464,6 euros al año. Su remuneración es superior a la de los máximos responsables municipales de ciudades como Burgos o Valencia.

En España existen 8.131 municipios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y cada año todos ellos están obligados a remitir al Gobierno el sueldo de sus alcaldes, datos que posteriormente se hacen públicos en el portal de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).

Sin embargo, no son públicos todos los salarios. Los datos publicados este martes por el Ministerio incluyen más de 1.200 salarios no disponibles de los regidores de muchos municipios. De hecho de Gipuzkoa solo se incluyen las cifras de la mitad de los municipios, que se pueden ver a continuación.

Junto al regidor de Donostia, en el top 5 guipuzcoano se encuentran también los alcaldes y alcaldesas de Elgoibar, Beasain, Irun y Urretxu.