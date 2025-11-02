Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:31
Política: Mazón informará este lunes de su pacto con Feijóo para buscarle una salida
Alcalde: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
... Gipuzkoa: 60.000 familias vascas sufren problemas para atender a personas mayores
Liga Femenina: La Real obra el milagro contra el Barcelona
Pelota: Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido
Política: Andueza reivindica pactos «duraderos en el tiempo» que ofrezcan estabilidad
Zumarraga: Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
Estados Unidos: El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York
Tráfico: Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en Donostia
Música: El coro norteamericano 'Delaware Choral Scholars' roza la perfección
