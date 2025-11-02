Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peio Etxeberria, sonriente en el Atano III. Royo
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido

El de Zenotz, muy superior al amezketarra, será el rival de Zabala el domingo 16 en el Bizkaia de Bilbao

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

Peio Etxeberria se ha impuesto 9-22 a Jokin Altuna este domingo en el Atano III de San Sebastián y jugará por la txapela ante ... Javier Zabala el domingo 16 en el Bizkaia de Bilbao. Es la tercera final consecutiva en esta distancia para el delantero de Zenotz, que busca su primer título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  4. 4

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido

Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido