Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido

Peio Etxeberria se ha impuesto 9-22 a Jokin Altuna este domingo en el Atano III de San Sebastián y jugará por la txapela ante ... Javier Zabala el domingo 16 en el Bizkaia de Bilbao. Es la tercera final consecutiva en esta distancia para el delantero de Zenotz, que busca su primer título.

Un Altuna III desconocido ha sido presa fácil de Peio Etxeberria en una semifinal de una sola dirección. El amezketarra, mermado físicamete el último mes por un problena de aductores, ha estado a merced de su rival durante muchos minutos. Les ha faltado velocidad a sus pelotazos para contrarrestar el buen hacer de un especialista que ha hecho magnífico uso de su zurda, la mejor mano, y solo ha concedido la falta de saque del primer tanto.

El partido se ha resuelto en 51 miniutos y 267 pelotazos a buena.