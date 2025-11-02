Peio Etxeberria, segundo finalista tras ganar 9-22 a un Altuna III desconocido
El de Zenotz, muy superior al amezketarra, será el rival de Zabala el domingo 16 en el Bizkaia de Bilbao
Joseba Lezeta
San Sebastián
Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:49
Peio Etxeberria se ha impuesto 9-22 a Jokin Altuna este domingo en el Atano III de San Sebastián y jugará por la txapela ante ... Javier Zabala el domingo 16 en el Bizkaia de Bilbao. Es la tercera final consecutiva en esta distancia para el delantero de Zenotz, que busca su primer título.
Un Altuna III desconocido ha sido presa fácil de Peio Etxeberria en una semifinal de una sola dirección. El amezketarra, mermado físicamete el último mes por un problena de aductores, ha estado a merced de su rival durante muchos minutos. Les ha faltado velocidad a sus pelotazos para contrarrestar el buen hacer de un especialista que ha hecho magnífico uso de su zurda, la mejor mano, y solo ha concedido la falta de saque del primer tanto.
El partido se ha resuelto en 51 miniutos y 267 pelotazos a buena.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión