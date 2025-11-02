Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día El Ayuntamiento de San Sebastián ha instalado dos nuevos dispositivos, uno frente a Arzak y otro cerca del colegio Jesuitak

No están escondidos, pero tampoco son tan visibles como los anteriores. No están al ras de la carretera, sino elevados sobre postes metálicos. A simple vista podrían casi parecer farolas, salvo por su terminación: hay una cámara. Los dos nuevos radares que el Ayuntamiento de San Sebastián ha instalado recientemente ya están en funcionamiento y multando. En total, son ya 12 los dispositivos fijos repartidos por todos los barrios de la ciudad, con una presencia más notable en las zonas de acceso y salida, que saltan y fotografían a los conductores que exceden la velocidad permitida en cada tramo y uno más móvil.

Según datos del consistorio, entre enero y junio de este año los radares donostiarras captaron 1.994 infracciones, de las cuales 1.751 fueron registradas por los fijos y 243 por el móvil. En total, una media de once multas diarias. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que por San Sebastián circulan cada día cerca de 320.500 vehículos motorizados, entre residentes, turistas, conductores franceses que cruzan la frontera y guipuzcoanos que acuden a pasar el día.

Si usted es una de esas personas que suele pasar el día en San Sebastián, es conveniente que sepa que la capital guipuzcoana es desde 2021 una «Ciudad 30», por lo que en la mayoría de sus calles la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Solo algunas vías de entrada o ejes principales permiten circular a 40 o 50 km/h, especialmente en zonas con prioridad para el transporte público.

Actualmente, los radares se distribuyen por toda la ciudad. La zona de Gros-Ategorrieta concentra varios: uno en la Avenida del Alcalde José Elosegui (Paseo de Ulia), otro en la Avenida de Navarra (donde el campo de fútbol del colegio Jesuitak) y otro en el Alto de Miracruz, frente al restaurante Arzak. También hay uno en la calle Fernando Sasiain, en dirección a Garbera. En Amara, los conductores deben tener precaución en la calle de Sibilia y en el Paseo de Zorroaga, mientras que en Loiola se sitúa otro en el Paseo de Riberas.

El Antiguo cuenta con un radar en el Paseo de Bizkaia, y los accesos principales a la ciudad también están vigilados, con dispositivos en la Avenida de Tolosa y en el Paseo Federico García Lorca. A estos se suman los ubicados en el Paseo de Otxoki, en la parte alta de Intxaurrondo, y en el Paseo del Doctor Begiristain, frente a Onkologikoa.

Precisamente, en este último punto el Ayuntamiento ha sustituido la antigua cabina por un radar más moderno. El dispositivo anterior, operativo desde 2010, que saltaba inicialmente a 50 km/h, aunque su límite se redujo posteriormente a 30 km/h, ya no está operativo. La larga recta que conecta el complejo hospitalario con el parque tecnológico de Miramón registra cada día un intenso tráfico, lo que explica la necesidad de controlar la velocidad de los conductores. El nuevo radar, situado en alto y en la acera derecha en dirección a Miramón, se encuentra justo al pasar un paso de cebra.

Nuevo radar que sustituye al anterior en el paseo Doctor Beguiristain.

Los otros dos nuevos dispositivos, uno situado en la avenida Alcalde Jose Elosegui a la altura del alto de Miracruz (frente a Arzak), y el otro en la Avenida de Navarra, cerca del centro escolar Jesuitak, multarán cuando se exceda la velocidad máxima permitida de 30 km/h.

El nuevo radar de la Avenida de Navarra, cerca del centro escolar Jesuitak. Instalación del radar de la avenida Alcalde José Elosegui, a la altura del alto de Miracruz.

Desde su instalación, muchos vecinos se han preguntado si están bien señalizados. Lo cierto es que la normativa de la DGT establece que la distancia de señalización varía si es vía urbana o rápida y si el dispositivo es fijo o móvil. Así todos los dispositivos fijos deben estar correctamente señalizados mediante una señal vertical visible que advierta al conductor de la presencia de un control automatizado de velocidad. Esta señal, que muestra el pictograma de una cámara o radar, debe colocarse antes del punto de control para que los conductores puedan adaptar su velocidad a la vía. Su objetivo es preventivo, no recaudatorio: busca fomentar la conducción segura y el cumplimiento de los límites de velocidad. La obligación de señalización sólo aplica a los radares fijos, no a los móviles ni a los de tramo.

¿Cómo señalar y ubicar correctamente un aviso de radar? La recomendación del RACE (Real Automóvil Club de España) De 500 a 1.230m entre señal y radar

Superar el límite establecido puede resultar caro. Y es que las sanciones por este tipo de infracciones, establecidas por la DGT, oscilan entre los 100 y los 600 euros, e incluyen una posible retirada de puntos. En los casos más graves, como superar el límite establecido en vía urbana por 60 km/h, puede haber consecuencias penales. Lo cierto es que el Ayuntamiento está en continuo análisis de las vías urbanas para detectar otras posibles ubicaciones que puedan requerir medidas disuasorias.

