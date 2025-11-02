La Real obra el milagro contra el Barcelona

Xabier Manzanares Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Desde su creación en 2004, la Real Sociedad Femenina solo había conseguido vencer una vez al Barcelona. Fue en la temporada 2006/07, en la jornada 12, con goles de Lau e Itxaso. Casi 10 años después, y en un renovado Zubieta, el equipo txuri-urdin ha vuelto a superar a las catalanas.

Ha sido con un gol de Edna Imade desde el punto de penalti ante una imponente grada prácticamente llena de realzales. Las estadísticas están para romperse, y es que el Barça no perdía un partido de Liga desde el 23 de marzo contra el Madrid.

La cita lo exigía, y la afición ha cumplido con su papel en la nueva casa del primer equipo femenino. Y es que, una hora antes de que el balón echara a rodar, ya se percibían las ganas de ver fútbol de los realzales, que poco a poco han ido pintando de azul y blanco la imponente grada del nuevo Estadio Zubieta.

Se ha ovacionado a Emma Ramírez antes del pitido inicial como homenaje a sus 100 partidos con la camiseta txuri-urdin, y esos últimos aplausos desde la grada, antes de que el balón por fin echara a rodar, han servido como último impulso para que el equipo plantara cara a un invicto Barcelona.

Sin sorpresas, las catalanas han comenzado dominando el encuentro. Eso sí, sin tanta convicción como venían haciéndolo en el resto de partidos. La Real ha salido bien posicionada desde el inicio, con un 1-4-5-1 al que las azulgranas han tenido dificultades para hacer daño. Las de Pere Romeu lo han intentado jugando por dentro y atacando desde las bandas, pero Arrula no ha tenido que tocar el balón con las manos hasta cumplidos los primeros quince minutos de partido, tras un buen despeje de puños. Ante equipos de semejante talla, los primeros compases suelen ser los más críticos, pero el plan de partido estaba saliendo a la perfección.

La primera gran ocasión de peligro del Barcelona ha llegado por la banda derecha, tras una muy buena acción combinativa entre Graham y Bonmatí. Pero ha sido María Molina la encargada de sacar sobre la línea de gol el remate algo flojo de Brugts. La oportunidad de las rivales no ha intimidado al cuadro txuri-urdin, que más tarde terminaría por meter el miedo en el cuerpo al conjunto azulgrana, culminando la gran sorpresa de la jornada.

Con el juego volcado en campo propio, Edna Imade se ha situado como la única referencia de ataque para el conjunto blanquiazul. Su misión era solo una: aguantar el balón y tratar de dar oxígeno al equipo. Pero su pareja de baile no era sencilla: Irene Paredes.

El VAR, protagonista

Cumplido el ecuador de la primera parte, la Real no estaba siendo menos que un Barça que lo seguía intentando de todas las maneras, pero sin fortuna. Fue noticia la implementación del VAR en la Liga F, y este domingo ha quedado demostrado que un buen uso de esta herramienta puede terminar decantando la tónica del partido. Y es que un saque de banda directo al área de Lucía Rodríguez ha terminado impactando en el brazo de Alexandri, para que, tras la revisión de la jugada —posterior a la solicitud de Arturo Ruiz para que el videoarbitraje entrara en acción—, la árbitra terminara señalando el penalti.

Edna Imade no ha dudado ni un solo segundo en ser la responsable de ejecutar el lanzamiento y, con un zarpazo al lado izquierdo, la nigeriana ha puesto a la Real por delante en el marcador antes de que la colegiada señalara el descanso.

Todo aquel que estuviera viendo el partido ya se imaginaba lo que tocaría a partir del gol local: sufrir para que pasaran los minutos. Sin cambios tras el paso por los vestuarios, el Barcelona ha salido con las mismas intenciones que al comienzo del partido. Ha continuado dominando la posesión, con muchos pases en campo rival, pero sin generar ocasiones claras.

Dinamita desde el banquillo

La entrada al campo de Arola Apari y Aiara Agirrezabala, en sustitución de Emma Ramírez y Cecilia Marcos, le ha sentado de maravilla al cuadro guipuzcoano. Y es que esta ha sido una de las claves del conjunto blanquiazul para aguantar el marcador, ya que las azulgranas, además de atacar, se han visto obligadas a mantenerse firmes en defensa ante cualquier intento de réplica.

Con el paso de los minutos, los saques de puerta se han empezado a celebrar como goles. Y, tras una revisión de VAR interminable por un posible fuera de juego en un tanto de las visitantes en el descuento -que finalmente ha sido anulado-, la Real ha logrado una de sus mayores gestas desde su creación en 2004.

Una tarde histórica que, seguro, no será la última.