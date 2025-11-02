Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza busca a un conductor que se ha dado a la fuga tras saltarse un control en Zumarraga

Los agentes han encontrado posteriormente el vehículo pero han abierto una investigación para localizar al conductor

Patricia Rodríguez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:39

Agentes de la Ertzaintza buscan al conductor de un vehículo que se ha saltado un control de alcoholemia en la localidad de Zumarraga y se ha dado a la fuga, según han informado esta mañana fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso ha tenido lugar cuando el turismo ha alcanzado un control de alcoholemia en un punto del municipio. El conductor, lejos de detenerse, ha emprendido la marcha dándose a la fuga, lo que ha desencadenado una persecución policial con varios vehículos de la Ertzaintza. Posteriormente, el hombre ha abandonado el vehículo, que ha sido localizado por una patrulla, aunque sin rastro del ocupante.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificarlo. Las autoridades recuerdan que huir tras saltarse un control constituye un delito contra la seguridad vial.

