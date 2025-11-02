on Insausti siente el peso de la figura de Eustasio Amilibia en un cuadro colocado frente a su mesa en el despacho de Alcaldía que ... ha estrenado esta semana. Fue el alcalde bajo cuyo mandato se derribaron en 1863 las murallas que permitieron el crecimiento de la ciudad. A sus 36 años, el hasta ahora p'ortavoz municipal del PNV no tendrá que aspirar a tanta épica pero está llamado a pilotar el Ayuntamiento hasta 2027 en un momento crucial para la ciudad y para su partido. Afirma, en su primera entrevista, que son necesarios cambios legales para que los delincuentes multirreincidentes «terminen en la cárcel o fuera del país».

– ¿Tiene la sensación de no ser un alcalde al 100% por haber sido elegido a mitad de legislatura y no tras unas elecciones?

– No, la verdad es que no. Es cierto que la legitimidad la tengo, lo que me toca ahora es ganar la credibilidad de los donostiarras.

– En las próximas elecciones sí será el cabeza de lista del PNV. ¿Se va a tomar este año y medio para demostrar a los donostiarras que puede ser el alcalde de Donostia?

– Bueno, creo que lo que ahora me tengo que ganar es el apoyo y la credibilidad de los donostiarras y lo otro, si tiene que venir ya vendrá, porque eso lo tiene que responder el PNV. Pero a mí lo que me toca es currar y tomar decisiones relativas al Ayuntamiento de Donostia y a la ciudad.

– Dijo en su toma de posesión que quería transformar Donostia hacia dentro, que apuesta por una Donostia para los donostiarras. ¿A qué donostiarras se dirige?

–Me refería a los donostiarras que habitan esta ciudad y transformar hacia dentro significa que los donostiarras vamos a construir esta ciudad y es para nosotros. Tenemos que poner el foco en aquellas personas, sobre todo muchos jóvenes de mi generación, que quieren desarrollar un proyecto de vida digno en esta ciudad.

– ¿Desde cuándo supo que sería el relevo de Goia?

– La verdad es que ha sido una sorpresa. Estas cosas no suelen estar programadas. Pero a finales de verano parecía que podía darse un relevo en la Alcaldía y así ha sucedido.

– ¿Pero Goia no le tenía en mente desde hacía más tiempo?

– No, la verdad es que no. Yo siempre he recibo mucha confianza por parte de Eneko Goia, ha sido un líder generoso, que nos ha dejado hacer, nos ha dejado crecer, y nos ha dado oportunidades. Eso en política no abunda.

– Le advirtió, en su intervención en DV Gunea de septiembre, que esto de ser alcalde era como trabajar en Urgencias de un hospital...

– (Risas) He tenido la suerte de conocer el Ayuntamiento en los últimos años. Yo entré en 2015 como concejal y conozco bien el Ayuntamiento, la ciudad y las preocupaciones de la ciudadanía, y sé que ahora lo importante es acelerar, que metamos la quinta (marcha), y es lo que voy a pedir a todos los concejales el martes en la Junta de Gobierno. Les voy a pedir a todos que aceleren en sus proyectos porque tenemos una ciudadanía que nos está demandando.

– ¿Es usted el revulsivo de su partido en Gipuzkoa?

– Yo lo veo de otra manera. Somos otra generación, este es otro tiempo, y creo que en Donostia existe una generación que está preparada para asumir responsabilidades. Yo tengo la suerte de que me hayan dado la oportunidad y ahora tengo que demostrarlo.

– ¿Ser joven ha pasado de ser un handicap a un estímulo en política?

– Lo de ser joven no es una etapa vital sino una sensación o es parte del espíritu y las ganas de trabajar. Y eso en esta ciudad lo sabemos, existe una especie de nervio donostiarra que hace que hagamos cosas. Históricamente esta ciudad se ha caracterizado por eso, desde el ámbito cultural, que conozco más de cerca, está la creación del Zinemaldi, la Quincena Musical, el Jazzaldi... Todos ellos se hicieron realidad porque hubo inquietud, ganas de innovar, de ser disruptivo, y eso ha permitido que pasen cosas. La juventud la entiendo así, aquellos que quieren romper con la rutina y ofrecer algo nuevo cada día. Ese es el espíritu de juventud que yo defiendo y entiendo.

– ¿Tiene intención de cambiar alguna decisión importante adoptada por su predecesor?

– No, lo que sí que veo es que todo está cambiando muy rápido, las ciudades, las prioridades, las maneras de gestionar, y yo lo que quiero es liderar ese cambio. Ese es mi objetivo.

– ¿Qué va a cambiar con su Alcaldía?

– Quiero ser un alcalde cercano, que escucha y aprende y, sobre esa base, construye un proyecto de futuro para los donostiarras. Eso se traduce en que la ciudadanía pueda desarrollar un proyecto de vida digno en la ciudad con tres pilares: vivienda, empleo y seguridad.

– Su socio de gobierno (el PSE) le sacó a su partido tarjeta amarilla, si no roja, en materia de vivienda...

– No creo en el politiqueo de fin de semana. Para mí, en materia de vivienda, todos los agentes e instituciones son aliados. Es el motivo por el que la primera reunión que he puesto ha sido con el consejero de Vivienda, el próximo jueves. Si en el nuevo planteamiento de vivienda entra Auditz Akular es porque vamos a solicitar al Gobierno Vasco que sea partícipe de la operación. Se pueden hacer 3.000 viviendas, lo que sumaría casi 10.000 hasta 2033, y nos hace falta que el Gobierno Vasco esté presente en este proyecto. Si hay emergencia habitacional yo no voy a dudar a la hora de promover desarrollos urbanísticos en la ciudad y en este sentido Auditz Akular es fundamental.

– ¿Por qué ha estado Auditz Akular 15 años metida en el cajón?

– Es una operación compleja, pero si ahora el Gobierno Vasco tiene voluntad de participar en los desarrollos urbanísticos yo voy a agarrar esa oportunidad, yo no voy a dejar escapar este tren. Si de verdad el compromiso que ponen es ese, este alcalde va a agarrarlo. También es importante actuar sobre la ciudad construida: las segregaciones de viviendas, los cambios de usos y los pisos turísticos, donde vamos a plantear que aquellas viviendas con licencia turística pierdan la autorización cuando son vendidas. Ahora en una compraventa la licencia de uso turístico se traspasa y eso hace que aumente el precio de esas viviendas. Vamos a plantear que se pierda la licencia de un piso turístico si se vende.

– ¿Cómo ve la operación de reordenación de la playa de vías de Easo?

– Me genera mucha ilusión. Pensar que en el centro de la ciudad vamos a contar con nuevas viviendas, nuevos equipamientos y un gran parque es muy ilusionante. Y no va a ser el único concurso. El año que viene vamos a poder visualizar esa ciudad futura con el concurso de playa de vías de Easo, el de Sagüés, el de cuarteles de Loiola y el de Illunbe. La idea es que antes de final de año salga el concurso de cuarteles. Daremos unos meses para que se presenten muchos equipos y para 2026 tendremos una foto del nuevo barrio de cuarteles.

– ¿Comparte las medidas de tráfico de su antecesor? ¿Se plantea cambiar algunas?

– En menos de un año, en Donostia, vamos a sufrir una transformación tremenda con el nuevo Topo, que va a unir mejor los barrios entre sí y también va a mejorar la conexión con los municipios colindantes. Nos hace falta ver la foto completa para hacer una valoración. Quiero ver el puzle hecho dentro de un año para ver si hace falta ajustar más o menos.

– ¿El nuevo alcalde coge el taxi alguna vez? ¿La parece normal que solo se pueda subir a un taxi en las paradas o llamando a un teléfono?

– Cojo taxi, pero el servicio que hay no es suficiente. Yo no tengo coche y me muevo en autobús, andando o en bicicleta. Es verdad que el actual servicio no es suficiente. Con la zona de régimen especial hemos pasado de 310 a 450 licencias operando en la ciudad y vamos a solicitar 30 licencias más. Y si eso no es suficiente habrá que hablar con el sector y tal vez haya que plantear nuevas medidas. A final de año hay una reunión convocada con el sector para valorar qué tal está funcionando todo, pero es un tema al que hay que dar respuesta hasta que no tengamos un servicio apto para los donostiarras.

– El sirimiri hierve: ¿Va a permitir que se lleven perros a la playa por la noche en verano?

– ¡Vaya debate! Muy a favor de que se haya prohibido fumar y se prohíban los altavoces en la playa. Con los perros no tengo un criterio claro. La clave es la convivencia. En invierno creo que ya existe una convivencia, habrá que ver si en verano somos capaces de hacerlo. Sigo muy de cerca el debate y habrá que ver qué alegaciones nos presenta la ciudadanía.

– ¿Va a ser un alcalde de partido o piensa ir por libre?

– Mi casa es Donostia y mi prioridad, también. No tengo ninguna duda de que voy a sudar la camiseta y que vengo a defender los intereses de los donostiarras. Lo haré con mucha energía y con mucho orgullo.

– Todos los nuevos alcaldes dicen cuando empiezan que no se cansarán de hablar con la ciudadanía, pero terminan siendo acusados de ignorarla ¿Le pasará a usted?

– Espero que no. En casa siempre nos han dicho dos cosas, que hay que escuchar y que hay que dar las gracias, y siempre las he tenido muy presentes. Fíjate que lo primero que hice al ser nombrado alcalde fue escribir una carta al lehendakari y una carta a la diputada general de Gipuzkoa para pedirles que nos sentemos a hablar de los temas de la ciudad, y también al ministro de Justicia para que podamos hacer algo con los delitos de los multirreincidentes, porque eso sí me preocupa.

– ¿Qué va a hacer en materia de seguridad?

– Donostia siempre ha sido una ciudad segura y tiene que seguir siéndolo. Hay que completar el mapa de seguridad de la ciudad, con la sede de la Ertzaintza en el Antiguo, la de la Guardia Municipal en Morlans, la nueva comisaría conjunta en Egia y otra de la Guardia Municipal en el Distrito Este. Con eso completamos el mapa de la seguridad de la ciudad. Pero luego hay que exigir cambios en la legislación para que los casos de los multirreincidentes terminen con cárcel o expulsión. Creo que tenemos que hablar claro. No puede salirle gratis al que delinque su acción. Hay que pedir un cambio en la legislación porque ese es nuestro mayor problema de seguridad. Y a eso hay que darle una respuesta clara. Para ello también hay que hablar con los alcaldes del entorno y con todos los partidos con presencia en el Congreso de los Diputados.

– ¿Hay que endurecer la ley en esa dirección?

– El legislativo tiene que dar respuestas a una casuística que tenemos en la ciudad y hoy no se le da. No puede salir gratis la multirreincidencia de quien delinque una y otra vez. Tienen que terminar en cárcel o en la expulsión. Si no quieres convivir en esta comunidad tienes que saber cuáles son tus consecuencias. También vamos a incorporar nuevos medios y nueva tecnología. Estar presente en redes europeas es muy importante. Hoy he firmado un informe pidiendo participar en estas redes, lo que nos va a permitir contactar con policías de otros países europeos para que ellos se encarguen de los delincuentes.

– ¿Está el PNV preocupado por perder el voto de orden?

– No, en Donostia apreciamos mucho la convivencia. Hemos sufrido mucho en las últimas décadas en la ciudad y en todos los ámbitos nos gusta la convivencia y la tranquilidad. Donostia es serena, moderna y humana. Ese es el tipo de ciudad que queremos y la que yo me voy a dedicar a construir.

– ¿Qué piensa del cuestionamiento permanente de la Ertzaintza desde una parte de la sociedad?

– Me preocupa mucho. Tanto la Guardia Municipal como la Ertzaintza siempre van a tenerme a su lado. Me preocupa que desde ciertos ámbitos políticos se cuestione el modelo de policía que tenemos. Queremos una policía cercana y vasca y desde el Ayuntamiento es a lo que nos vamos a dedicar.

– ¿La omisión a las víctimas del terrorismo en su primer discurso fue algo buscado, una señal de que estamos en otro tiempo, o fue un error?

–No fue un error. Si ha habido un momento que me ha emocionado mucho fue la colocación de la placa en memoria de Gregorio Ordóñez en la calle 31 de Agosto porque aquello simbolizaba la conquista de la calle. Aquello marcó un antes y un después, un punto de inflexión, y te lo dice alguien que ha sido vecino de la Parte Vieja 30 años. Somos la generación que hemos visto el final de la violencia y ahora tenemos la suerte de poder vivir en paz.

– ¿Confía a nivel político en que Euskadi acuerde un nuevo estatus de autogobierno, aunque soslaye el derecho a decidir?

– Sí es necesario un nuevo estatuto con el mayor consenso, sin duda, para un nuevo tiempo y una nueva generación. Si algo ha demostrado el Estatuto de Gernika es que Euskadi es mejor gracias al Estatuto y queremos seguir profundizando en esa línea.

– Para finalizar dígame quién va a ser su principal rival de aquí a las elecciones: ¿EH Bildu o la abstención?

– Yo mismo. Tengo un afán de superación bastante grande. Y me gusta llegar cuanto más lejos, mejor.