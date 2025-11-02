Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Insausti, en el despacho de Alcaldía durante la entrevista.

Insausti, en el despacho de Alcaldía durante la entrevista. Morquecho

Jon Insausti

Alcalde de San Sebastián
«Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»

El nuevo regidor anuncia un acelerón en la acción de gobierno y apuesta por Auditz Akular –con 3.000 viviendas previstas–, para lo que pide colaboración al Gobierno Vasco

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

on Insausti siente el peso de la figura de Eustasio Amilibia en un cuadro colocado frente a su mesa en el despacho de Alcaldía que ... ha estrenado esta semana. Fue el alcalde bajo cuyo mandato se derribaron en 1863 las murallas que permitieron el crecimiento de la ciudad. A sus 36 años, el hasta ahora p'ortavoz municipal del PNV no tendrá que aspirar a tanta épica pero está llamado a pilotar el Ayuntamiento hasta 2027 en un momento crucial para la ciudad y para su partido. Afirma, en su primera entrevista, que son necesarios cambios legales para que los delincuentes multirreincidentes «terminen en la cárcel o fuera del país».

